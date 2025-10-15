La mujer de Torenza: el misterio detrás del país falso que engañó a miles en redes

El caso de la “mujer de Torenza” sirve como advertencia sobre los riesgos de la desinformación generada por IA. Aunque la historia resultó ser falsa, logró captar la atención mundial y recordó que, en internet, lo que parece real puede no serlo. La frontera entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más difusa, y discernir entre ambas es un reto para la era digital.