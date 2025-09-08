Mujer mató a su bebé de 9 meses en Brasil: "Le dio puré de frutas con veneno para ratas"

Una mujer de 27 años identificada como Giovanna Chiquinelli Marcatto fue detenida recientemente por las autoridades en Sao Paulo, Brasil. La acusan de haber matado a su bebé, Dante, de tan solo 9 meses. ¿Le dio veneno para ratas? Aquí los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la tatuadora brasileña "le dio de comer puré de banana con veneno para ratas" al pequeño durante los últimos días.
El reporte detalla que horas después, el infante comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado hacia el Hospital Vila Alpina, ubicado en el este de la ciudad, sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida a Dante.
Las declaraciones iniciales de la madre indican que el menor habría ingerido el veneno para ratas "accidentalmente".
Sin embargo, el reporte forense, aunque confirma que el bebé consumió el veneno, descarta que lo haya hecho de manera accidental, debido a que el veneno tiene "una sustancia amarga" que ayuda a evitar que los chicos lo ingieran.
Los expertos manifestaron que el intervalo de tiempo entre el que Dante comió el puré de fruta y su malestar coincide con el tiempo necesario para que la sustancia hiciera efecto en el pequeño.
En ese sentido, las autoridades arrestaron a la mujer de 27 años, ordenándole prisión preventiva por 30 días, mientras continúan las investigaciones del caso.
Giovanna fue captada por cámaras de seguridad de un supermercado mientras compraba el veneno un día antes de la tragedia, razón por la que los investigadores sospecharon que la muerte del menor habría sido planificada por su propia madre.
Cabe mencionar que las autoridades tomaron otras declaraciones de empleados de la guardería a la que llevaban a Dante. Ellos relataron que la madre parecía ser descuidada con el bebé, argumentando que en ocasiones anteriores le habían advertido sobre la salud del menor, sin aparente reacción.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia de Brasil llegó a la resolución de su detención, por posible descuido del infante, incluso en días previos a su muerte.
Aparentemente, la tatuadora esperaba feliz a su bebé, así lo había dejado entrever en publicaciones que hizo a través de sus redes sociales en 2024, previo al nacimiento de Dante, por lo que la noticia ha impactado a los allegados de la mujer de 27 años.
La noticia ha causado indignación a nivel local, aunque también ha trascendido las fronteras de Brasil. "¿Cómo puede una madre hacer eso?". "Si no los quieren, deberían darlos en adopción". "Apuesto y gano a que tenía una nueva relación". "Justicia para el bebé", son solo algunos de los cientos de comentarios al respecto.