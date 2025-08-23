Mujer fue asesinada tras planear denunciar a su pareja en EE UU: "Miserable, mi hija te amaba"

El padre de Sheylla, Jorge Gutiérrez, sigue lamentando la muerte de su hija. "Me has arrancado un pedazo de mi alma miserable animal, mi hija te amaba y tú le has quitado la vida y ni siquiera pensaste en tus hijos que están preguntando por su madre, pero no te escaparás de la justicia divina", escribió en sus redes sociales.