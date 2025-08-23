Mujer fue asesinada tras planear denunciar a su pareja en EE UU: "Miserable, mi hija te amaba"

Una joven madre de tres niños identificada como Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo fue hallada muerta en el Bosque Nacional Ángeles, en Estados Unidos, luego de haber permanecido desaparecida. Sus familiares señalan al esposo de ser el homicida. A continuación los detalles de este caso que tiene conmocionado a Perú.
La joven de origen peruano fue reportada como desaparecida desde el pasado 9 de agosto.
El último contacto que tuvo con su familia en Perú fue a través de una videollamada, en la que Sheylla confesó que planeaba denunciar a su pareja, Jossimar Cabrera Cornejo, por "maltratos constantes". Al día siguiente, su familia intentó volver a conectarse con ella, pero no fue posible.
Según la familia de la víctima, Jossimar Cabrera llamó para informarles que su hija había sido detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una versión que luego fue desmentida por las autoridades migratorias, encendiendo las alarmas.
La situación se volvió más polémica cuando Cabrera fue intervenido mientras viajaba con sus tres hijos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Perú.
Aunque Cabrera fue llevado a la comisaría del Callao, fue liberado por falta de una orden de detención en su contra y actualmente permanece como no ubicado, lo que mantiene en alerta a su familia y a las autoridades.
Recientemente, salieron a luz unas imágenes que fueron captadas a través de las cámaras de seguridad del condominio en el que vivían. En las imágenes se ve a Cabrera cargando un bulto envuelto en sábanas el día en que desapareció Sheylla.
Esas imágenes, que ahora forma parte de la investigación, señalan un posible vínculo con el crimen.
El abogado de Cabrera, Roberto Robles, ha declarado que su cliente mantiene su inocencia. Sin embargo, el pasado viernes 22 de agosto, se dio a conocer que la Fiscalía de Estados Unidos, ya habría solicitado su extradición.
Según las autoridades, si Cabrera es hallado culpable, podría enfrentar de 26 años de cárcel a cadena perpetua.
La familia de Sheylla teme que Cabrera intente acercarse nuevamente a sus hijos, quienes quedaron en situación vulnerable. Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, expresó su temor de que los menores puedan ser raptados o afectados por la presencia de su padre en sus vidas, por lo que solicita protección urgente.
El padre de Sheylla, Jorge Gutiérrez, sigue lamentando la muerte de su hija. "Me has arrancado un pedazo de mi alma miserable animal, mi hija te amaba y tú le has quitado la vida y ni siquiera pensaste en tus hijos que están preguntando por su madre, pero no te escaparás de la justicia divina", escribió en sus redes sociales.
Por ahora, los familiares insisten en la necesidad de acelerar los trámites para repatriar el cuerpo de Sheylla y darle un entierro digno.
El caso ha consternado a los vecinos de Sheylla en Estados Unidos, y también a su familia y amigos en Perú, pues deja a tres niños que siguen preguntándose "dónde está mi mamá".