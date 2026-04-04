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Mujer en Brasil mató y luego degolló a su pareja por intentar abusar de su hijo de 3 años

Paula Ellen Neves da Silva, de 24 años, fue detenida en Sao Paulo tras confesar el asesinato y decapitación de su novio, presuntamente en defensa de su hijo

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 07:44
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Recientemente, una mujer de 24 años, identificada como Paula Ellen Neves da Silva, fue arrestada por haber asesinado y degollado a su pareja sentimental en una vivienda de Sao Paulo, en Brasil, argumentando que encontró la víctima abusando de su hijo de tres años. A continuación los detalles del caso.

Foto: redes sociales
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De acuerdo con el informe de la Policía Militar, la víctima fue identificada como Daniel dos Santos, de 32 años. La agresora relató a las autoridades que el ataque se produjo en el momento exacto en que encontró a Dos Santos quitándole el pañal al menor.

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Las investigaciones preliminares detallan que la tragedia fue precedida por una jornada de excesos. La pareja, acompañada por un amigo, estuvo consumiendo alcohol y drogas en un bar local horas antes del crimen. Al regresar al domicilio que compartían desde hacía dos meses, la situación escaló hasta la tragedia.

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Tras cometer el asesinato, Neves da Silva procedió a cercenar la cabeza de la víctima. El reporte policial indica que la mujer arrastró el torso hasta el cuarto de baño e intentó eliminar las evidencias del crimen lavando el cuchillo en el fregadero y limpiando el suelo de la vivienda con abundante agua y jabón.

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Lejos de ocultar el hecho ante su círculo cercano, la sospechosa contactó a familiares y conocidos para relatar lo sucedido. Incluso, se informó que tomó fotografías y videos de la escena del crimen, los cuales envió a los parientes de la víctima.

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Fue la propia madre de la joven quien, tras enterarse de la magnitud de lo ocurrido, alertó a los servicios de emergencia. Al llegar al inmueble, los agentes de seguridad se toparon con la terrible escena: el cuerpo de Daniel con múltiples puñaladas en el baño, mientras que su cabeza permanecía oculta dentro de una mochila en la sala.

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En la vivienda también se encontraba otro hijo de la mujer, de seis años. Ambos menores quedaron bajo resguardo mientras las autoridades procesaban la escena

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El caso ha sido registrado formalmente como homicidio calificado, sumado a cargos por la manipulación del cadáver y alteración de la escena del crimen. Mientras las investigaciones continúan, la mujer permanece recluida en prisión de Sao Paulo. El caso ha conmocionado al país y mientras algunos aplauden su acción, otros cuestionan su versión.

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