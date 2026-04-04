Mujer en Brasil mató y luego degolló a su pareja por intentar abusar de su hijo de 3 años

Recientemente, una mujer de 24 años, identificada como Paula Ellen Neves da Silva, fue arrestada por haber asesinado y degollado a su pareja sentimental en una vivienda de Sao Paulo, en Brasil, argumentando que encontró la víctima abusando de su hijo de tres años. A continuación los detalles del caso.
De acuerdo con el informe de la Policía Militar, la víctima fue identificada como Daniel dos Santos, de 32 años. La agresora relató a las autoridades que el ataque se produjo en el momento exacto en que encontró a Dos Santos quitándole el pañal al menor.
Las investigaciones preliminares detallan que la tragedia fue precedida por una jornada de excesos. La pareja, acompañada por un amigo, estuvo consumiendo alcohol y drogas en un bar local horas antes del crimen. Al regresar al domicilio que compartían desde hacía dos meses, la situación escaló hasta la tragedia.
Tras cometer el asesinato, Neves da Silva procedió a cercenar la cabeza de la víctima. El reporte policial indica que la mujer arrastró el torso hasta el cuarto de baño e intentó eliminar las evidencias del crimen lavando el cuchillo en el fregadero y limpiando el suelo de la vivienda con abundante agua y jabón.
Lejos de ocultar el hecho ante su círculo cercano, la sospechosa contactó a familiares y conocidos para relatar lo sucedido. Incluso, se informó que tomó fotografías y videos de la escena del crimen, los cuales envió a los parientes de la víctima.
Fue la propia madre de la joven quien, tras enterarse de la magnitud de lo ocurrido, alertó a los servicios de emergencia. Al llegar al inmueble, los agentes de seguridad se toparon con la terrible escena: el cuerpo de Daniel con múltiples puñaladas en el baño, mientras que su cabeza permanecía oculta dentro de una mochila en la sala.
En la vivienda también se encontraba otro hijo de la mujer, de seis años. Ambos menores quedaron bajo resguardo mientras las autoridades procesaban la escena
El caso ha sido registrado formalmente como homicidio calificado, sumado a cargos por la manipulación del cadáver y alteración de la escena del crimen. Mientras las investigaciones continúan, la mujer permanece recluida en prisión de Sao Paulo. El caso ha conmocionado al país y mientras algunos aplauden su acción, otros cuestionan su versión.