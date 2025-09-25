Morena, Brenda y Lara, jóvenes que fueron asesinadas por narcos en Argentina

Tres jóvenes fueron torturadas, mutiladas y asesinadas en Argentina. Sus cadáveres fueron hallados el pasado miércoles 24 de septiembre, en la periferia de Buenos Aires. ¿Qué se sabe del triple asesinato? Aquí los detalles.
Según dieron a conocer las autoridades argentinas, las víctimas fueron identificadas como Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
La versión preliminar indica que las tres jóvenes salieron de sus casas el pasado viernes rumbo a una fiesta que en realidad era una trampa mortal. Cámaras de seguridad captaron como fueron subidas a una camioneta blanca.
Familiares de las jóvenes perdieron su rastro desde el sábado, por lo que alertaron a las autoridades, quienes lograron captar la última señal de sus teléfonos celulares. Siguieron el rastro hacia una vivienda en Florencio Varela, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde encontraron sus cadáveres.
“Supuestamente, iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, detalló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, durante una conferencia de prensa.
El informe de las autoridades revela que la escena del crimen fue de extremo horror, ya que las jóvenes fueron desmembradas. Había rastro de sangre, un fuerte olor a productos de limpieza y evidencia de que las víctimas fueron sometidas a violencia extrema.
Lara, la menor de las víctimas, fue mutilada: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello. Por su parte, Brenda recibió golpes en la cabeza y fue torturada con un cuchillo en el cuello. Morena fue golpeada con brutalidad en el rostro y también sufrió ruptura en el cuello, lesión que según las autoridades se la hicieron en vida.
Las autoridades han informado que los autores de este triple homicidio están vinculados a una banda de tráfico trasnacional.
Hasta ahora, hay cuatro personas detenidas: dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 28 años. La detención ocurrió en el mismo lugar donde hallaron los cadáveres de las jóvenes asesinadas.
La hipótesis principal, según el ministro de Seguridad, apunta a "venganza vinculada al narcotráfico". No obstante, las razones concretas del crimen permanecen bajo investigación.
Tras el reconocimiento de los cuerpos en la morgue, los familiares de las víctimas se volcaron a marchar por las calles, exigiendo que se haga justicia. En paralelo, organizaciones feministas, sociales y políticas convocaron a movilizaciones en distintas ciudades del país, bajo la consigna "Ni Una Menos".
Cantantes reconocidas de Argentina, como Lali Espósito, se pronunciaron a través de redes sociales para reclamar por la muerte de las tres jóvenes. "La normalidad con la que convierten la vida de las mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico... Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que sea que nos pidan hacer sus amigas y su familia", escribió Lali en sus redes.