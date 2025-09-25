Morena, Brenda y Lara, jóvenes que fueron asesinadas por narcos en Argentina

Lara, la menor de las víctimas, fue mutilada: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello. Por su parte, Brenda recibió golpes en la cabeza y fue torturada con un cuchillo en el cuello. Morena fue golpeada con brutalidad en el rostro y también sufrió ruptura en el cuello, lesión que según las autoridades se la hicieron en vida.