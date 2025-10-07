Mishell Soto Solares, maestra y maquillista que fue asesinada a balazos en Guatemala

La maestra y maquillista Mishell Soto Solares, de 27 años, fue asesinada el 30 de septiembre en el kilómetro 61, caserío Los Lirios, en la aldea Masagua, del municipio de Masagua, Escuintla en Guatemala. Según las primeras investigaciones, una mujer sería la autora intelectual del crimen por presuntos problemas personales.
De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima fue atacada a balazos mientras conducía un pick up modelo 2026 color negro. En la escena del crimen, los fiscales recolectaron 16 casquillos de bala.
El informe policial detalla que Soto Solares se desplazaba hacia Masagua, tras haber acudido a la cabecera departamental de Escuintla para realizar un trabajo de maquillaje. Durante el trayecto, fue seguida por dos hombres a bordo de una motocicleta negra, quienes esperaron un tramo con poca circulación vehicular y peatonal para interceptarla.
“Dos individuos armados a bordo de una motocicleta tipo Pulsar, color negro, vigilan y le dan seguimiento a su víctima hasta ubicar un lugar con poca afluencia vehicular y de personas; luego, le interceptan el paso”, señala el documento oficial del caso.
Las diligencias iniciales sugieren que el ataque fue motivado por un conflicto personal, y que una mujer habría contratado a los atacantes para ejecutar el crimen.
“Por posibles problemas personales, su victimario contrata a personas para que le den seguimiento y ocasionarle la muerte”, indica el reporte.
Mishell Soto Solares fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, pero falleció minutos después a causa de las heridas.
La joven era reconocida en su comunidad por su labor como maestra y maquillista profesional, además de haber sido candidata a Señorita Masagua 2024. En redes sociales, el alcalde Nelson Marroquín expresó su consternación por el hecho y destacó su ejemplo de superación y entrega.
“Era una joven luchadora, emprendedora y ejemplo para muchos”, escribió el edil en un mensaje de condolencia.
Días antes del crimen, Mishell había compartido en sus redes sociales una publicación en la que expresaba su felicidad por el nuevo vehículo que había adquirido.
“Me siento una mujer muy afortunada”, escribió el 16 de septiembre en su cuenta de Instagram.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el motivo exacto del crimen y la identidad de los responsables materiales e intelectuales.