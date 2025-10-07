Mishell Soto Solares, maestra y maquillista que fue asesinada a balazos en Guatemala

El informe policial detalla que Soto Solares se desplazaba hacia Masagua, tras haber acudido a la cabecera departamental de Escuintla para realizar un trabajo de maquillaje. Durante el trayecto, fue seguida por dos hombres a bordo de una motocicleta negra, quienes esperaron un tramo con poca circulación vehicular y peatonal para interceptarla.