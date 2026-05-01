Miles de argentinos marchan contra las políticas de Milei en el Día del Trabajador

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina anuló la semana pasada, en respuesta a un pedido del Gobierno, la suspensión por parte de un juez de 82 de los 218 artículos de la nueva ley, que restringen el derecho a huelga y habilitan sanciones contra conductas gremiales, e incluso, prevén la retirada de la personería jurídica a los sindicatos.