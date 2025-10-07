  1. Inicio
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina

En medio de las tensiones políticas en Argentina, Milei ofreció un concierto de rock por más de una hora y luego presentó su libro: 'La Construcción del Milagro'

  • 07 de octubre de 2025 a las 10:12
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
1 de 12

Dominado por la euforia, el presidente argentino, Javier Milei, ofreció este lunes un concierto de rock en Buenos Aires, junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
2 de 12

El espectáculo, en el que interpretaron temas de artistas conocidos, fue previo a la presentación de un libro escrito por Milei titulado 'La Construcción del Milagro', en el Movistar Arena, un conocido espacio de la capital argentina que acoge a importantes artistas locales e internacionales.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
3 de 12

Vestido enteramente de negro y con una campera de cuero, Milei ingresó al estadio como una estrella de rock y caminó entre una multitud que se amontonaba sobre él.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
4 de 12

Apenas subió al estrado, comenzó el show con una versión modificada de la canción 'Panic Show' del grupo La Renga, que se ha convertido prácticamente en un himno del presidente y sus seguidores.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
5 de 12

"Hola a todos, yo soy el león" y "soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito", cantó Milei, mientras saltaba y bailaba sin parar.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
6 de 12

El repertorio del mandatario, que cantó desaforado durante casi una hora, incluyó 'Demoliendo Hoteles', de Charly García; 'Rock del Gato', de Ratones Paranoicos; y 'Blues del Equipaje', de La Mississipi.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
7 de 12

Entre canción y canción, Milei interactuó con el público, que coreaba frases como "Milei, querido, el pueblo está contigo", "presidente, presidente" o "libertad, libertad".

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
8 de 12

El show de Milei, que fue retransmitido por Youtube, continuó con las canciones 'No me arrepiento de este amor' y 'Dame Fuego', de Ataque 77, y 'Libre', de Nino Bravo. Incluyó, además, mensajes electorales musicalizados, tanto en favor de su partido como en contra de la oposición peronista y específicamente contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
9 de 12

El mandatario se tomó además unos minutos para rendir homenaje a las víctimas del ataque del grupo islamista palestino Hamás en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023 y pedir por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, incluidos tres argentinos y los restos de un cuarto, ya fallecido.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
10 de 12

"Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana", mencionó, y alertó sobre una "ola de antisemitismo" en el mundo. Tras esta sucesión de hechos insólitos, Milei entonó la canción 'Hava Naguila', en hebreo.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
11 de 12

Durante el espectáculo se proyectó un video en el que se ve a Milei como un personaje de 'La guerra de las galaxias' que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández.

 Foto: EFE
Cantó una hora como una estrella de rock: Milei ofrece concierto en Argentina
12 de 12
