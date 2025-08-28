Milei tras agresión en mitin: "Fue emocionante enfrentar la lluvia de piedras"

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y agredieron al mandatario mientras avanzaba en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense.