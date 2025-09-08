"Después de las 12:00 de la noche, estamos sin nada": migrantes hondureños en zozobra por TPS

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) afectaría en particular a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso, además de ser el segundo estado, después de Texas, con más hondureños, de los que más de 55.000 perderán ahora su protección a la deportación.