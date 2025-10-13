Lluvias dejan estragos en México: 64 muertos y 65 desaparecidos

La directora de Protección Civil explicó que en el reporte de lluvias presentado del 6 al 9 de octubre en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, el registro máximo se presentó el 8 de octubre, con 280 milímetros (mm), en el estado de Veracruz y en Puebla con 286 mm, lo que causó el aumento de nivel de ríos y arroyos aledaños a estos Estados.