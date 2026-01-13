Mexicana Helena Moreno asume como primera alcaldesa latina de Nueva Orleans, EE UU

La demócrata Helena Moreno, nacida en Veracruz (México), asumió el pasado lunes 12 de enero como la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans, una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos, donde revindicó la "diversidad" y "apertura" de la urbe, que en diciembre fue escenario de uno de los operativos migratorios del Gobierno de Donald Trump, en el marco de las redadas que recorren el país.