"Sus palabras permanecen en nuestros corazones": un año de la muerte del papa Francisco

Sus "palabras y gestos permanecen", dijo el actual pontífice, en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, de quien dijo que "ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos" y valoró su "cercanía" con los más pobres y débiles.
"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", indicó Robert Prevost en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.
El pontífice insta a recoger el legado de Francisco "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".
Este martes se cumple un año de la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde él mismo pidió ser enterrado.
En esa liturgia, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, donde hoy llegará a Guinea Ecuatorial.
Francisco "ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos", dijo a los periodistas León XIV, y destacó de su pontificado "la cercanía con los mas pobres, los mas pequeños, los enfermos, los niños y ancianos".
También quiso mencionar que dejó el concepto de "hermandad universal, promoviendo un autentico respeto por todos los hombres y mujeres, en este espíritu de fraternidad entre todos que se encuentra en el Evangelio".
Y agregó que también dejó "el mensaje de la misericordia", ya desde su primer ángelus o en la misa de inauguración del pontificado el 17 de marzo, en el que presentó la parábola de la mujer adultera.
"Ha hablado de misericordia de Dios, de amor y perdón", explicó citando además la celebración del Jubileo de la misericordia.
"Recemos por él, que está ya gozando de la misericordia del Señor y agradezcamos al Señor por el don de la vida de Francisco para todo el mundo y toda la iglesia", añadió.