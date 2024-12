“La mataron como a un perro”: Nayla Agüero, niña abusada por su vecino y hallada en su armario

“Él la agarró a mi bebé, me la mató. Quiero que se haga justicia por mi hija. A mi marido le dijeron que tenía antecedentes, pero yo no sabía nada, si no, no hubiera venido. Había manoseado a su hermana de 12 años”, lamentó entre lágrimas Herrera, quien también es madre de otras dos niñas y un varón.