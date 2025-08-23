La mataron frente a su madre: Gabriela Pratts atacada por "amigas" en Puerto Rico

Gabriela Nicole Pratts fue brutalmente asesinada por presuntas "amigas" y dos adultas a solo días de cumplir 17 años en la comunidad de Aibonito, en Puerto Rico. ¿Qué se sabe del caso? A continuación todos los detalles.
El pasado lunes 11 de agosto, Gabriela sufrió ocho puñaladas en el Desvío Roberto Colón, poco después de participar en el tradicional “Cierre de Verano”, un evento que marca el fin de las actividades escolares.
La joven, que había asistido nerviosa por conflictos previos, pidió la compañía de su madre para sentirse más segura. Sin embargo, esa tranquilidad se vio truncada en cuestión de minutos.
Según testimonios de testigos, Gabriela fue interceptada por un grupo de jóvenes, entre ellas una menor y una mujer adulta, que sin mediar palabras la acorralaron y la atacaron con múltiples puñaladas.
La madre de la víctima, presente en el momento, intentó intervenir sin éxito. Un amigo de Gabriela también intentó intervenir y resultó herido de varias puñaladas.
Anthoneiska Avilés, de 17 años, y su madre, Elvia Cabrera, de 40, fueron identificadas como las principales autoras del crimen, por lo que resultaron arrestadas en días posteriores al crimen.
Ambas fueron acusadas formalmente y se encuentran en custodia, enfrentando cargos de asesinato en primer grado y violación de la Ley de Armas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, existían antecedentes de malos entendidos entre Gabriela y las jóvenes agresoras. Sin embargo, las motivaciones exactas del ataque aún se están esclareciendo.
Las detenidas, que permanecen bajo fianza de un millón de dólares cada una, comparecerán en una próxima vista preliminar programada para el 25 de agosto. La investigación continúa, y otras cuatro personas están bajo sospecha, aun sin arrestar.
Este crimen ha provocado una ola de indignación y tristeza en toda Puerto Rico. La comunidad de Aibonito, en particular, se ha unido en duelo, expresando su consternación por la pérdida de una joven que anhelaba seguir estudiando.
La madre de Gabriela, Lisandra Lisa Rosario, compartió en Facebook un emotivo mensaje dedicado a su hija, en el que expresó su dolor y su firme compromiso de buscar justicia. “De todos los ángeles que hay en el cielo, uno de ellos es mi eterno amor”, escribió.
En su desgarrador mensaje, la madre agregó: “Te extraño tanto. Hubiera querido que me pasara a mí y no a ti, que estabas empezando a vivir”.
La joven estudiante, que estaba a punto de iniciar su último año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez, era conocida y querida por sus amigos y familiares.
Mientras las investigaciones continúan, la comunidad le dio el último adiós recientemente, con una multitudinaria caravana.