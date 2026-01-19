EN FOTOS: Con mascotas en brazos y lágrimas, chilenos abandonan sus casas tras incendio

Ya son 19 personas fallecidas a causa de los graves incendios forestales que azotan las regiones centrales de Ñuble y el Biobío, donde los efectivos de bomberos y protección civil siguen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos. Aquí las imágenes:
Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30.000 personas, es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.
El presidente, Gabriel Boric, declaró Estado de Catástrofe en zonas afectadas y viajará hasta el lugar para "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El mandatario también suspendió su agenda prevista para el lunes.
El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío, Esteban Krause, confirmó en una entrevista a un medio local que el incendio forestal que afecta al sector de Penco registra preliminarmente unas 5.000 hectáreas quemadas.
Las altas temperaturas del fenómeno conocido como "viento Puelche", un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa, ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.
Con mascotas en brazos, algunos de los habitantes de estas zonas han desalojado sus viviendas tras perderlo todo.
Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010.
Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó Boric, como "conteo preliminar", aunque destacó que este número "se queda muy corto" y que "de seguro van a ser más de 1.000".
Las fiscalías de ambas regiones ya están investigando el origen del siniestro, mientras que el presidente aseguró que "el Estado tiene todos sus recursos desplegados" para combatir al incendio, "para encontrar a sus responsables", para "ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando".
El embajador de Estados Unidos en Chile anunció que el presidente Donald Trump confirmó el envío de ayuda a Chile para colaborar en el trabajo contra los incendios forestales de las regiones sureñas.
“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, escribió en su cuenta de X.
La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.