Mario Guevara, periodista deportado por informar arresto de migrantes, ya está en El Salvador

Guevara llegó a Estados Unidos en 2004 y solicitó asilo un año después, por amenazas que recibió mientras trabajaba en el país centroamericano, donde era fotoperiodista en La Prensa Gráfica. Desde entonces, el salvadoreño se estableció con su familia en el área de Atlanta, donde trabajó como reportero en medios como MundoHispánico, en él adquirió popularidad, hasta fundar hace un año su propia empresa periodística, MGNews.