Mario Guevara, periodista deportado por informar arresto de migrantes, ya está en El Salvador

El periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado de EE.UU., tras más de tres meses detenido, relató que perdió 30 libras y denunció tortura emocional. Guevara prometió seguir en el periodismo desde su tierra natal y afirmó que un día volverá a EE.UU.
Guevara comió una 'pupusa', un plato típico salvadoreño en Olocuilta (El Salvador). Guevara llegó a El Salvador tras ser deportado de Estados Unidos.
El periodista fue recibido por familiares y amigos en Apopa, tras permanecer tres meses en un centro de detención de migrantes.
Pese a quedar exonerado de todos los cargos después de su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias, pasó tres meses detenido.
El comunicador transmitió en vivo su retorno desde el aeropuerto, donde adelantó que relatará todo lo vivido durante su detención y la crueldad que viven los migrantes.
Más de 17 mil personas siguieron su transmisión en Facebook, donde dio detalles de como vivió estos 90 días, desde su aprehensión hasta su deportación.
Fue arrestado mientras cubría una protesta contra Donald Trump, donde pasó de ser reportero a ser noticia.
Guevara prometió continuar su labor periodística en El Salvador y espera algún día volver a reunirse con su familia que dejó en Estados Unidos.
A su llegada, el reportero llamó sus hijos en Estados Unidos y relató que durante el tiempo de reclusión perdió más de treinta libras de peso (unos 13,6 kilos).
El periodista llegó la tarde del viernes al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las cercanías de la capital salvadoreña, y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Fronteriza salvadoreña a la localidad de Olocuilta
"Fui torturado emocionalmente" y "no puedo decir que me hicieron daño físico", dijo en la transmisión y a periodistas locales, toda vez que agregó que "un día regresaré" a Estados Unidos, cuya actual Administración catalogó de "racista".
Guevara llegó a Estados Unidos en 2004 y solicitó asilo un año después, por amenazas que recibió mientras trabajaba en el país centroamericano, donde era fotoperiodista en La Prensa Gráfica. Desde entonces, el salvadoreño se estableció con su familia en el área de Atlanta, donde trabajó como reportero en medios como MundoHispánico, en él adquirió popularidad, hasta fundar hace un año su propia empresa periodística, MGNews.