Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, lidera ahora un grupo de oración en prisión

Marilyn Cote, recordada como la psiquiatra falsa de Puebla, volvió a causar revuelo en redes sociales, ya que ahora dirige un grupo de oración donde actualmente guarda prisión, en el Penal Femenil de Ciudad Serdán.
Fuentes citadas como el México al minuto, señalan que Marilyn Cote participa en rezos diarios y dirige grupos de catecismo dentro de la cárcel.
Relatos recabados en prisión refieren que Cote pasó de intentar quitarse la vida dentro del centro penal a ser toda una líder oración, lo que ha acaparado la atención mediática en estos días.
Según las autoridades, Marilyn acumula siete vinculaciones a procesos judiciales: cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas a vecinos.
Actualmente, las autoridades evalúan si también le imputarán delitos en contra de la salud, ya que ha sido señalada por testigos que fueron sus pacientes, de haberles prescrito psicotrópicos sin certificación médica.
El origen del escándalo se remonta a noviembre de 2024, cuando Salud estatal y Cofepris suspendieron el consultorio que había montado en Puebla, prometiendo curar la depresión en "siete días".
Su detención se realizó el 21 de noviembre de 2024, luego de que hallaran documentos falsos en su casa de habitación, entre ellos una licencia italiana, cuestionando su identidad real. También hallaron certificados de estudios presuntamente adulterados.
A principios de 2025, pacientes afectados organizaron una marcha en Cholula, exigiendo justicia y reconocimiento de daños derivados de diagnósticos y recetas con la firma de otro psiquiatra.
Los afectados han denunciado la falta de notificación de audiencias judiciales, aumentando sospechas de posibles privilegios en su proceso penal.
De acuerdo con la información de los medios locales, la defensa de Marilyn Cote, busca acumular delitos para que sea juzgada por un único cargo, lo que podría reducir su sentencia y abrir la vía de medida cautelar, con la reparación de daño como posible beneficio.