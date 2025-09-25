Se mantiene activo el enjambre sísmico en el occidente de Venezuela

El Servicio Geológico Colombiano reportó el miércoles de un temblor de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, que se sintió en algunas partes de ese país vecino, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades locales. También ha habido esta madrugada (hora local) sismos en México, en el suroeste del país, en la zona de Emiliano Zapata, con magnitudes de 5,7, 5,1 y 4,4 en las últimas cinco horas.