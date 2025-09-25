  1. Inicio
Se mantiene activo el enjambre sísmico en el occidente de Venezuela

Un enjambre sísmico, al parecer causado por el movimiento de una falla tectónica, sigue activo en el occidente de Venezuela, con una serie de temblores durante la madrugada de este jueves. Aquí las imágenes

  • 25 de septiembre de 2025 a las 09:05
Un enjambre sísmico, al parecer causado por el movimiento de una falla tectónica con una serie de temblores durante la madrugada de este jueves. Aquí las imágenes.

 Fotos: EFE
En su cuenta de X, la entidad oficial dio cuenta de varios sismos de entre 3,3 y 6 de magnitud, con epicentro en distintas zonas del estado Zulia (oeste), situado en la frontera con Colombia.

 Foto: EFE
Un temblor de magnitud 6,0 se sintió a las 03:51:42,4 y su epicentro se ubicó a unos 45 kilómetros al este de la localidad de Bachaquero y a 59 kilómetros al norte de la población de Isnotú, en el vecino estado andino de Trujillo, con una profundidad de 16,4 kilómetros.

 Foto: EFE
Según el organismo gubernamental, uno de los más recientes movimientos telúricos ocurrió a las 04:24:16,5, y marcó una magnitud 3,9 y una profundidad de 8,5 kilómetros.

 Foto: EFE
En la madrugada de este jueves (local), la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que no se han "reportado pérdidas humanas" en el país y anunció la movilización de organismos de seguridad en todo el país, "en atención -dijo- de este enjambre sísmico"

 Foto: EFE
En la madrugada de este jueves (local), la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que no se han "reportado pérdidas humanas" en el país y anunció la movilización de organismos de seguridad en todo el país, "en atención -dijo- de este enjambre sísmico"

 Foto: EFE
"Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos", agregó Rodríguez, quien añadió que está "activa una falla tectónica en el occidente del país".

 Foto: Captura de video
Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

 Foto: Captura de video
El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, dijo este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras un sismo de magnitud 5,4 que se sintió en esa región.

 Foto: Captura de video
El Servicio Geológico Colombiano reportó el miércoles de un temblor de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, que se sintió en algunas partes de ese país vecino, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades locales. También ha habido esta madrugada (hora local) sismos en México, en el suroeste del país, en la zona de Emiliano Zapata, con magnitudes de 5,7, 5,1 y 4,4 en las últimas cinco horas.

 Foto: Captura de video
