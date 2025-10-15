Madre e hija mueren tras comer pastel presuntamente envenenado en Brasil

Las autoridades de Brasil investigan la muerte de una madre e hija que murieron presuntamente tras comer pastel envenenado mientras se encontraban en su domicilio, ubicado en el barrio Ipiranga, en la zona sur de Sao Paulo, en Brasil.
Las víctimas fueron identificadas como María de Jesús, de 52 años de edad, y su hija, Larissa de Jesús Castilho, de 21 años.
El pasado 10 de octubre comenzó a circular un video en redes sociales el que se ve a un hombre -presunto familiar- llegar hasta la puerta del domicilio de las fallecidas, con un trozo de pastel.
El sospechoso abrazó a una de las víctimas y luego le entregó el postre. Las imágenes han causado gran revuelo en las diversas plataformas digitales. Hasta ahora, se desconoce la identidad del hombre que aparece en el clip, sin embargo, las autoridades investigan.
Según la policía, este caso se investiga como doble homicidio y tentativa de homicidio. Además, se dio a conocer que una adolescente de 16 años que también habría comido pastel, quedó afectada de salud, pero afortunadamente sobrevivió.
Las autoridades refieren que los exámenes toxicológicos solicitados al Instituto Médico Legal ya fueron procesados, pero los resultados no han sido divulgados de manera oficial.
La hipótesis inicial que circula en varios medios de Brasil, indica que el pastel pudo haber sido envenenando con alguna sustancia tóxica, posiblemente insecticida, aunque todavía se está a la espera de los resultados toxicológicos oficiales.
De momento, se maneja que no hay prisión preventiva para el sospechoso, sin embargo, las autoridades continúan indagando el caso para determinar si hay culpables directos en la muerte de ambas féminas.
Por su parte, la comunidad de Ipiranga se encuentra impactada por el caso, ya que a escasos meses se registró una muerte similar. Una joven de 17 años, murió tras comer un pastel envenenado que le fue enviado por su "mejor amiga", según informaron autoridades.
La investigación sigue en curso y las autoridades aseguran que harán públicas las conclusiones, una vez se tengan los resultados de los análisis toxicológicos y periciales.