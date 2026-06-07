"Lyhanna, perdón por lo que viviste": niña de 11 fue abusada y asesinada por el padre de su amiga en Francia

Tras una pancarta blanca, con dos fotos de una sonriente Lyhanna, y el lema '¡Nunca más esto! Te queremos. Te echamos de menos', los padres de la niña, con su hijo menor en brazos, iniciaron la marcha a primera hora de la tarde, acompañados del alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, y detrás de miles de personas vestidas en su mayoría de blanco y con flores blancas en las manos.