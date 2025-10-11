  1. Inicio
Lluvias en México: suman 37 muertos y 117 municipios afectados por tormenta tropical Raymond

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta tropical Raymond continuará dejando lluvias en gran parte del territorio

  • 11 de octubre de 2025 a las 13:38
1 de 8

El Gobierno de México confirmó este sábado que hasta el momento se han reportado 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias, así como graves afectaciones en 117 municipios del país. Las imágenes son impactantes.

Foto: EFE
2 de 8
3 de 8

"Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido", apuntó la nota.

 Foto: EFE
4 de 8

La CNPC añadió que los trabajos de emergencia están enfocados en 117 municipios de cinco estados, donde se han presentado "afectaciones mayores": Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

 Foto: EFE
5 de 8

En Veracruz, puntualizó la autoridad, hay 55 municipios afectados, con al menos 16.000 viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación dañadas y 51 derrumbes.

 Foto: EFE
6 de 8

En Hidalgo, la CNPC informó de 13 municipios con afectaciones, con alrededor de 1.200 viviendas, 308 escuelas y 59 centros de salud afectados, además de 150 comunidades sin acceso, seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación dañadas y 190 derrumbes.

 Foto: EFE
7 de 8

En Puebla, se tiene el registro preliminar de 37 municipios afectados, al menos 16.000 viviendas, un hospital y tres vías de comunicación con afectaciones, además de 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado. En Querétaro, se tiene el reporte de siete municipios con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación afectadas y 16 deslizamientos de laderas.

 Foto: EFE
8 de 8

Y en San Luis Potosí, hay cinco municipios con daños, al menos 1.000 viviendas afectadas, 25 derrumbes, cuatro corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe "de gran magnitud", según la CNPC.

 Foto: EFE
