Lluvias en Chile dejan un fallecido y mantienen en alerta a varias comunas

Las autoridades activaron las alertas preventivas en comunas de la Región Metropolitana y la región de El Maule. Aquí más detalles.
El fallecimiento se registró en la comuna de San Bernardo, ubicada al sur de Santiago, donde durante la noche fue encontrada una persona sin vida. Las autoridades investigan si la muerte está relacionada con las condiciones meteorológicas o si responde a otras causas.
El subsecretario chileno de Interior, Máximo Pavez, confirmó el hallazgo y explicó que todavía no se ha establecido una relación directa entre el fallecimiento y el sistema frontal que afecta al país.
Pese a las precipitaciones y los fuertes vientos, las autoridades señalaron que, hasta el momento del reporte, no se habían registrado emergencias de gran magnitud entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, territorios afectados por el fenómeno meteorológico.
Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en la Región Metropolitana, donde se ha registrado una importante cantidad de lluvia durante la noche. Las autoridades advirtieron que todavía se esperaban más precipitaciones durante la jornada.
Pavez indicó que las lluvias podrían disminuir hacia el final del día, aunque también existe la posibilidad de que se presenten tormentas eléctricas, por lo que se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas.
Sin embargo, el subsecretario informó que el 99.6 % de los usuarios contaba nuevamente con el servicio eléctrico al momento de ofrecer el balance, lo que reflejaba una recuperación importante después de las interrupciones registradas durante la madrugada.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, reportó afectaciones puntuales en viviendas como consecuencia de las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con el balance de Senapred, 20 viviendas presentaban daños menores, mientras que otras 11 permanecían bajo evaluación para determinar la magnitud de las afectaciones y establecer las medidas necesarias.
En la región de O'Higgins, también ubicada en la zona central de Chile, un total de 30 personas permanecían temporalmente aisladas debido a las condiciones generadas por el sistema frontal.
Ante este panorama, los equipos de emergencia se mantienen desplegados para atender posibles incidentes, evaluar los daños y responder a las necesidades de las comunidades que pudieran resultar afectadas por las precipitaciones.
Las autoridades mantienen la alerta amarilla en comunas de la Región Metropolitana y de El Maule, como parte de las medidas preventivas adoptadas frente a las lluvias y la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen en algunos sectores.
El actual episodio de lluvias recuerda los efectos de otro sistema frontal que afectó a Chile a mediados de este año y dejó al menos 15 personas fallecidas en diez de las 16 regiones del país, además de más de 3,000 damnificados.