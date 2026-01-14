  1. Inicio
¿Está Honduras incluida en la suspensión de visados para 75 países de EE UU?

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 10:55
¿Está Honduras incluida en la suspensión de visados para 75 países de EE UU?
1 de 12

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación. ¿Cuáles son algunos de los países que aparecen? Esta es la información hasta el momento.

Foto: Canva
2 de 12

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, siendo un total de 75 países.

Foto: Canva
3 de 12

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

 Foto: Canva
4 de 12

También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

 Foto: Canva
5 de 12

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

 Foto: Canva
6 de 12

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

 Foto: Canva
7 de 12

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

 Foto: Canva
8 de 12

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

 Foto: Canva
9 de 12

En la lista, de manera alfabética, están: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Burma, Cambodia, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba.

Foto: Canva
10 de 12

También República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal.

 Foto: Canva
11 de 12

A la lista se incluye Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria.

 Foto: Canva
12 de 12

Y finalmente Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistan y Yemen.

 Foto: Canva
