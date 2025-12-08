La leyenda del Krampus: el monstruo que acompaña a Santa Claus en Navidad

Un siniestro tintineo de cascabeles anuncia en las zonas alpinas de Europa central la llegada de uno de los personajes más terroríficos de la época navideña: el 'Krampus', un monstruo peludo de cuernos curvados y garras gigantescas que acompaña a San Nicolás y, lejos de entregar regalos, es el encargado de asustar a los niños traviesos.
Según el folclore local, San Nicolás viaja por los pueblos acompañado por 'Krampus', cuya leyenda dice que la noche del 5 al 6 de diciembre llega con una cesta llena de ramas de abedul para llevarse o al menos azotar a los niños que no se han portado bien durante el año.
Entre finales de noviembre y mediados de diciembre, en toda Austria, desde el Tirol hasta la Baja Austria, se preparan para la llegada de 'Krampus' y de San Nicolás en grandes desfiles, donde cientos de personas -en su mayoría jóvenes- vestidos con trajes del monstruo peludo asustan a los vecinos.
El origen de estos desfiles se remonta al siglo XVII, cuando los pobladores alpinos se vestían con pieles y huesos de animales y teñían sus caras con carbón, reuniéndose en torno a hogueras para asustar a los demonios del invierno.
La figura de 'Krampus', cuyo nombre podría derivar -según los antropólogos- de la antigua palabra germana "Krampen", que significa ‘garra’, ha experimentado múltiples transformaciones según la región donde se celebre.
En algunas zonas, es representado como un macho cabrío con lengua de serpiente, en otras puede adoptar la forma de un demonio cubierto de pelo y provisto de cuernos, mientras que en algunas regiones conserva rasgos más animales, manteniendo las pezuñas, la cola y otros elementos propios de su origen folclórico.
Cabe mencionar que un día después de la "Noche del Krampus" o Krampusnacht, es el Día de San Nicolás, por lo que es hora de entregar los regalos a todos los niños que no han sido golpeados, condenados o ahogados por el demonio.
El desfile del Krampus fue declarado Patrimonio Cultural Inmateriall de la Humanidad por la UNESCO
El Krampus comparte ciertas similitudes con figuras legendarias como los sátiros o los faunos de la mitología griega, seres con cuerpo de cabra, conocidos por su vinculación con los aspectos oscuros de la naturaleza humana.
Se cree que Krampus tiene sus raíces en la mitología nórdica, como hijo de Hel, diosa del inframundo, lo que le confiere una conexión directa con las sombras y los horrores que acechaban en los relatos de los pueblos germánicos.
La figura del Krampus ha sido despreciada por la iglesia Católica, que consideraba las festividades que rodeaban al demonio como un obstáculo para su predicación.