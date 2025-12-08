La leyenda del Krampus: el monstruo que acompaña a Santa Claus en Navidad

Un siniestro tintineo de cascabeles anuncia en las zonas alpinas de Europa central la llegada de uno de los personajes más terroríficos de la época navideña: el 'Krampus', un monstruo peludo de cuernos curvados y garras gigantescas que acompaña a San Nicolás y, lejos de entregar regalos, es el encargado de asustar a los niños traviesos.