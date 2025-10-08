Laura, Dambelé, Alfa y Jorge: las víctimas mortales del derrumbe de edificio en Madrid

Las autoridades identificaron a las cuatro personas que perdieron la vida en el derrumbe de un edificio registrado el martes 7 de octubre en la calle Hileras, en Madrid, España. ¿Quiénes son? A continuación los detalles.
La única mujer fallecida fue identificada como la arquitecta Laura Rodríguez Sabín, de 30 años de edad, era responsable de la obra y trabajaba en la primera planta del edificio, realizando tareas administrativas y de gestión.
La segunda víctima mortal del siniestro fue identificada como Moussa Dambelé, un obrero originario de Mali, empleado de la constructora ANKA. Según autoridades, se encontraba en el sótano del edificio, al igual que su otro compañero identificado como Alfa, de quien todavía no ha trascendido alguna fotografía.
La cuarta víctima, de quien tampoco han filtrado imagen hasta ahora, fue identificada únicamente como Jorge, originario de Ecuador. También trabajaba para la empresa ANKA. Su cadáver fue localizado en la última planta.
Los equipos de emergencia trabajaron arduamente para recuperar los cuerpos que quedaron atrapados bajo un amasijo de escombros. Los primeros dos cuerpos los hallaron a las once de la noche del mismo martes 7 de octubre, mientras que los otros dos, durante la madrugada del miércoles.
Tras el derrumbe, los obreros se concentraron en la Plaza de Herradores, donde mantenían la esperanza de que las cuatro personas de su equipo que no estaban, siguieran con vida. Desafortunadamente, recibieron la noticia que todos temían. Se encuentran devastados.
Según el reporte de las autoridades, el edificio siniestrado, en una zona céntrica de Madrid, estaba siendo rehabilitado cuando se produjo el colapso de su estructura.
Las causas del derrumbe están siendo investigadas por las autoridades competentes, mientras continúan las labores de reconstrucción y coordinación en el lugar.
Los compañeros de las víctimas y la comunidad en general se encuentra impactada por el trágico hecho que terminó con la vida de cuatro personas.
Usuarios de redes sociales han inundado las diversas publicaciones sobre el derrumbe con mensajes de pesar y de condolencias para los familiares de las víctimas.
No obstante, también hay mensajes en los que cuestionan a la prensa española, debido a que le han dado mayor auge a la ingeniera, no así a los tres obreros migrantes.
"Tres míseras líneas para los obreros fallecidos, sin nombre ni nada. No quiero faltar al respeto, pero también son personas". "¿Las otras personas tendrán su historia de vida, o solo la mujer?". "Los otros tres fallecidos como eran obreros, no han conmovido a todo Madrid", son solo algunos de los comentarios de usuarios que reflejan la indignación ante la situación.