La mató mientras firmaban el divorcio: el crimen de empresaria asesinada en Brasil

Una empresaria identificada como Icicléia Alves Veloso, de 41 años de edad, fue asesinada por su exesposo, el concejal y exalcalde del municipio, Romildo Veloso e Silva, de 69 años, tras la firma del acta de divorcio. El crimen se registró en la localidad de Ourilandia, en el norte de Brasil en los últimos días, causando gran consternación en el país. A continuación los detalles del caso.