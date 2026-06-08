La mató mientras firmaban el divorcio: el crimen de empresaria asesinada en Brasil

Una empresaria identificada como Icicléia Alves Veloso, de 41 años de edad, fue asesinada por su exesposo, el concejal y exalcalde del municipio, Romildo Veloso e Silva, de 69 años, tras la firma del acta de divorcio. El crimen se registró en la localidad de Ourilandia, en el norte de Brasil en los últimos días, causando gran consternación en el país. A continuación los detalles del caso.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los cadáveres de la pareja fueron encontrados al interior de un despacho jurídico local, lugar en el que se reunieron para firmar el acta que le puso cierre a su proceso de divorcio.
El violento hecho ocurrió cuando Icicléia y Romildo quedaron solos dentro de la oficina donde se llevaba a cabo el procedimiento legal, a solicitud del exalcalde. Pero poco después, el litigante escuchó detonaciones por arma de fuego, por lo que volvió a ingresar a la sala, encontrando a la fémina herida de bala en la cabeza, aún con signos vitales.
Para la sorpresa del abogado que llevaba el proceso de divorcio, el exalcalde también estaba muerto en el lugar, él mismo se habría quitado la vida tras cometer el crimen, según indica el reporte.
Las autoridades fueron alertadas y cuando los agentes policiales llegaron al lugar, la mujer todavía presentaba signos vitales. Sin embargo, no logró sobrevivir a la gravedad de la herida en su cabeza.
La hipótesis principal apunta a que el móvil del crimen habría sido la repartición de bienes, un proceso que, según allegados, generó profundo malestar en el concejal.
Las autoridades dieron a conocer que mantienen abierta la investigación y que analizan las imágenes del circuito del despacho para reconstruir los hechos.
Icicléia Alves, quien era conocida popularmente como Leia, había sido primera dama del municipio en repetidas ocasiones, durante los mandatos de su esposo. También era reconocida en la localidad como "una exitosa empresaria".
La pareja tenía dos hijos en común y Leia criaba también a un tercero, producto de una relación anterior. Los menores quedaron sin sus padres después de la tragedia.
La diferencia de edad de la pareja era de 28 años. Icicléia tenía 41 al momento de su muerte y Romildo 69. Según medios locales, la separación venía gestándose desde hacía algún tiempo. Sin embargo, los detalles del proceso permanecen en reserva.
En cuanto al perfil del agresor, se sabe que ocupó la presidencia municipal de Ourilandia en cuatro periodos consecutivos. Desde 2024, ejercía como concejal del ayuntamiento brasileño, cargo que desempeñó hasta el momento de su muerte.
Ante la conmoción que generó la noticia, el propio gobierno municipal emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte de los fallecidos. "Leia Veloso, como era conocida, fue la primera dama y emprendedora de nuestro municipio y deja tres niños", dice parte del texto.