¿Quién era Karina Díaz, regidora mexicana asesinada a balazos en México?

La tarde del pasado lunes -17 de noviembre- Karina Aurora Díaz Hernández, regidora del ayuntamiento de Palizada, fue víctima de un ataque armado que le costó la vida. La funcionaria de 57 años, recibió alrededor de nueve disparos por sicarios, mientras regresaba a su casa en su vehículo.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, Díaz fue interceptada por sicarios en motocicleta cuando transitaba una calle de Palizada, una localidad conocida "por su tranquilidad".
La víctima fue trasladada de emergencia hacia el Hospital General, sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Diaz falleció debido a la gravedad de las heridas.
La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General, se apersonó al centro asistencial, donde se confirmó su deceso.
Hasta ahora, las autoridades no han brindado información sobre el móvil del hecho violento que ha conmocionado a la comunidad. No obstante, informaron que iniciaron investigaciones para dar con el paradero de los hechores.
La Fiscalía ha mencionado que trabaja para determinar si el crimen tiene relación con su labor pública o si responde a otros motivos.
Karina Díaz era una figura activa en la política local y en la comunidad de Palizada. Había sido candidata por Morena a la alcaldía del municipio en las elecciones de 2024, aunque no logró la victoria frente al actual presidente municipal, Pedro Ayala Cámara, del Partido del Trabajo.
Como regidora, dirigía la Comisión de Educación y Cultura, y era reconocida por su compromiso con la ciudadanía. Además de su carrera política, Díaz se destacaba como activista social y crítica de la administración en su municipio, lo que la convirtió en una figura cercana a diversos sectores de la comunidad.
Su formación académica incluía una licenciatura en Educación Pedagógica Nacional, y estaba afiliada a la sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El gobierno municipal de Palizada expresó su profundo pesar por la muerte de Karina Díaz. A través de un comunicado, destacaron su labor en favor de la educación y su compromiso con el bienestar de los habitantes del municipio.
Diversos líderes políticos y sociales también manifestaron su consternación. Erick Reyes, presidente de Morena en Campeche, lamentó la violencia que enfrentan las autoridades locales y llamó a que se investigue a fondo el crimen. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expresaron su solidaridad con la familia de Díaz.
El asesinato de Días se suma a una serie de hechos violentos que se han estado registrando en varios Estados de México, durante los últimos meses. Mientras tanto, familiares de la fallecida esperan que las autoridades logren dar con los homicidas para que respondan ante la justicia.