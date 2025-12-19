  1. Inicio
Jueza colombiana Vivian Polanía es hallada muerta junto a su bebé que "lloraba sin parar"

Una jueza colombiana, conocida por un polémico video en 2022, fue encontrada sin vida en su vivienda junto a su bebé de dos meses de nacido

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:00
1 de 10

La jueza colombiana Vivian Polanía fue hallada muerta el miércoles 17 de diciembre, en su vivienda en la ciudad de Cúcuta (noreste) y, junto a ella, estaba su hijo recién nacido, informó la Policía.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
2 de 10

Polonía, fue objeto de polémica en 2022 por aparecer accidentalmente en un video de una audiencia virtual recostada en su cama, ligera de ropa y fumando

 Foto: Instagram Vivian Polonia
3 de 10

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, dijo a periodistas que "preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza", de 37 años de edad.

Foto: Instagram Vivian Polonia
4 de 10

Sin embargo, la Fiscalía investiga las causas del deceso.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
5 de 10

El coronel explicó que el bebé de solo dos meses fue remitido a un centro asistencial de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se recupera satisfactoriamente y su estado de salud es estable.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
6 de 10

Igualmente, señaló que el escolta de Polanía, que era jueza penal con función de garantías, habló con ella la noche del martes, pero que el miércoles, al no obtener respuesta a sus llamados, dio aviso a las autoridades.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
7 de 10

"Se ingresó a la vivienda y se encontró a la jueza muerta en su habitación junto al bebé", que lloraba sin parar, detalló el coronel Ojeda.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
8 de 10

Tras el polémico video de la audiencia de 2022, Polanía fue suspendida por tres meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero posteriormente fue absuelta.

 Foto: Instagram Vivian Polonia
9 de 10
10 de 10

Además, en septiembre de 2023, la jueza, muy activa en redes sociales, difundió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de un espectáculo erótico con estrípers en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una fiesta del Día del Amor y la Amistad

 Foto: Instagram Vivian Polonia
