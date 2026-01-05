  1. Inicio
Joven queda en estado crítico tras atropello simultáneo por dos conductores en Houston

Una joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellada en Houston durante la madrugada del Año Nuevo; los conductores huyeron sin detenerse

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:32
Una joven identificada como Alize Mireles, de 19 años de edad, se encuentra entre la vida y la muerte luego de haber sido atropellada por dos vehículos diferentes el pasado 1 de enero, en Houston, Texas. Los hechos ocurrieron en la vía lateral de la autopista I-45 Norte, cerca de Crosstimbers, entre las 4:30 y las 5:00 de la madrugada.

Foto: redes sociales
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven se bajó del vehículo por razones aún desconocidas. En ese momento, fue atropellada primero por un vehículo, y pocos segundos después, por otro que también se dio a la fuga.

 Foto: redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no tienen ninguna pista de los vehículos ni de los sospechosos involucrados. La División de Vehículos de la Policía de Houston ha solicitado la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades para esclarecer el caso.

 Foto: redes sociales
La madre de Alize, Andrea Hernández, expresó su angustia y esperanza en medio del dolor. “Tenía 19 años, pero para mí es mi bebé”, afirmó con lágrimas en los ojos. “Al verla ahora mismo con ese tubo en la garganta, abrió los ojos, me miró, pero no podía hablar, solo lloraba”.

Foto: redes sociales
Alize se encuentra en condición crítica en el hospital Ben Taub, conectada a un ventilador y luchando por su vida.

 Foto: redes sociales
La comunidad de Houston se ha movilizado en solidaridad con la familia Mireles, expresando su rechazo a la violencia vial y exigiendo mayor vigilancia en las carreteras.

Foto: redes sociales
El caso continúa en investigación y la policía hace un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer quiénes fueron los conductores responsables.

 Foto: redes sociales
La familia y amigos de Alize claman por justicia y apoyo, mientras la joven lucha por sobrevivir en un hospital.

 Foto: redes sociales
