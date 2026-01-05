Joven queda en estado crítico tras atropello simultáneo por dos conductores en Houston

Una joven identificada como Alize Mireles, de 19 años de edad, se encuentra entre la vida y la muerte luego de haber sido atropellada por dos vehículos diferentes el pasado 1 de enero, en Houston, Texas. Los hechos ocurrieron en la vía lateral de la autopista I-45 Norte, cerca de Crosstimbers, entre las 4:30 y las 5:00 de la madrugada.