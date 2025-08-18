Joven que mató a su madre de dos disparos en la cabeza recibe 30 años de cárcel en EE UU

Shawn Willis, un joven de 21 años de edad, fue condenado a 30 años de cárcel por haber asesinado a su madre, cuando apenas tenía 16 años de edad. El homicidio se registró en la comunidad de Rocky Top, en Tennessee, Estados Unidos, el 20 de abril de 2020.
La sentencia fue dictada recientemente, tras un acuerdo judicial en el que Willis se declaró culpable de asesinato en segundo grado, reduciendo así la gravedad del cargo inicial.
Según los informes de las autoridades, la tragedia ocurrió luego de que su madre, Sandy Willis, le decomisara su teléfono móvil, desencadenando una fuerte discusión.
En un intento de calmar los ánimos, Sandy se fue a su habitación a dormir, sin embargo, Shawn cargó un arma de fuego para matar a su madre.
Durante el juicio, se reveló que el primer disparo impactó en la parte posterior de la cabeza de Sandy, pero no fue mortal. Sin embargo, al intentar moverse, su hijo le propinó un segundo disparo en la sien que le causó la muerte instantánea.
La evidencia mostró que los disparos fueron a corta distancia, lo que evidencia la intención de terminar con la vida de su madre en ese momento.
Inicialmente, Shawn Willis intentó mentir a las autoridades. Llamó a su novia, cuyo padre acudió a examinar a Sandy antes de alertar a la policía. En su declaración, afirmó que encontró a su madre cubierta de sangre en su cama y que la puerta de la casa estaba abierta al despertar, pero estas versiones se modificaron tras los interrogatorios.
Con el avance de la investigación, el joven terminó por confesar que había matado a su madre después de una discusión relacionada con el teléfono móvil.
El padre de Shawn, Jeremy Willis, dirigió un mensaje directo a su hijo: “Fuiste muy egoísta de muchas maneras. Te llevaste a mi esposa, la mujer con la que se suponía que debía envejecer. Ahora, nunca tendré esa oportunidad”.
Lucian Willis, hermano mayor de Shawn, también brindó un testimonio emocional en la sala del tribunal. “No solo te llevaste una vida, sino también a nuestra madre, la mujer más fuerte y mi mejor amiga. El vínculo que teníamos se rompió para siempre”,
El joven, tenía solo 16 años cuando cometió el crimen, pero decidió aceptar su responsabilidad en un acuerdo judicial que redujo la gravedad del delito. Sin embargo, la sentencia del juez es de 30 años.
Mientras Shawn Willis cumple su condena, la familia de Sandy intenta encontrar consuelo y cerrar el capítulo de esta tragedia.