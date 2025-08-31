Joven hondureña pierde la vida tras ser atropellada en Miami

En las últimas horas se ha informado sobre el fallecimiento de Sthefany Michelle Reconco, una hondureña que vivía en Miami, Estados Unidos. Más detalles a continuación.
Sthefany Michelle Reconco, de unos 25 años de edad, era originaria de Juticalpa, Olancho, pero desde hace años vivía en la ciudad de Miami.
De acuerdo a medios locales hondureños como GuayapeTV y el portal digital de HRN, Reconco fue atropellada.
No obstante, aún no se han dado más detalles sobre la exactitud en la que ocurrieron los hechos o sobre el vehículo involucrado.
Sthefany Michelle publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve compartiendo con amistades. La publicación original es de una joven con el usuario @andreasvc, quien en el resto de historias dio a conocer que se encontraba en una especie de discoteca.
Esto coincide con reportes de medios locales como Local10.com y NBC Miami, pues aunque no han dado a conocer la identidad de la víctima, informaron que una joven mujer murió tras ser atropellada a la altura de la discoteca 809 Miami Lounge.
CBS Miami comunicó que la Policía encontró a una mujer atropellada en la cuadra 3400 de la avenida 32 del noroeste. Al verla, la auxiliaron y la trasladaron a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.
Por su parte, Local10.com hizo una publicación con la misma descripción del lugar de los hechos, añadiendo que según la oficina del alguacil de Miami-Dade, la persona que atropelló a la mujer huyó.
Ambos medios citados no han identificado si la persona fallecida de la que han informado es Sthefany Michelle Reconco hasta la hora de esta publicación.
Por su parte, amigos y familiares de Sthefany Michelle Reconco han manifestado su profundo dolor por la muerte de la joven.
"Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembres ya no serán los mismos sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas", escribió una mujer llamada Karla Reconco.
En los comentarios de parientes, conocidos y amigos describían a Sthefany Michelle como una gran amiga y una buena persona.