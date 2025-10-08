Joven que decapitó a su padrastro en Staten Island: "Hice algo malo"

Un macabro crimen conmocionó a la comunidad de West Brighton, en Staten Island, condado de Nueva York, Estados Unidos. Un joven de 19 años decapitó a su padrastro el pasado martes 7 de octubre. ¿Qué se sabe del horrendo hecho? A continuación los detalles.
La víctima fue identificada como Anthony Casalaspro, de 45 años de edad.
El homicida fue identificado como Damien Hurstel, de 19 años de edad, quien ahora enfrenta cargos por homicidio y posesión ilegal de armas.
Según el reporte preliminar de la policía, la hermana del agresor regresó a la vivienda ubicada en Cary Avenue alrededor de las 4:30 de la tarde, encontrando rastros de sangre en su ropa y otras partes de la casa.
Hurstel supuestamente le dijo a su hermana menor: "Hice algo malo, ve a tu habitación". Sin embargo, la joven siguió los rasgos de sangre, encontrando la terrible escena.
Los agentes policiales describieron la escena como una de las más perturbadoras en los últimos años.
En declaraciones a las autoridades, Hurstel habría confesado a detalles el ataque hacia la pareja de su madre. Mencionó haber usado un ablandador de carne, una sierra de mano y un martillo.
Inicialmente, los oficiales encontraron la cabeza cercenada de Casalaspro colocada en una bañera, con el cuchillo todavía insertado en su cuello, según los informes de la escena.
Hurstel fue arrestado sin resistencia, pero sufrió una convulsión durante el traslado a la audiencia judicial y fue trasladado a un hospital para su atención.
Actualmente, Hurstel enfrenta cargos por asesinato y posesión ilegal de armas; la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del brutal hecho.
Vecinos indicaron que la familia era reservada y que no percibieron problemas previos, aunque expresaron sorpresa ante lo sucedido: “No es normal que pase esto en una familia”.
Sin embargo, las autoridades señalan que la casa de Cary Avenue en West Brighton tenía un historial de llamadas por violencia doméstica entre 2021 y 2023 que involucraban a Casalaspro, Hurstel y su madre.
Se supo además que Casalaspro había enfrentado arrestos previos por tráfico de drogas, agresión y posesión de armas.
Hurstel habría mostrado graves problemas de salud mental y tendencias autolesivas, según los reportes de las autoridades. De momento, la policía continúa indagando el crimen, mientras que la comunidad sigue conmocionada.