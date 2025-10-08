  1. Inicio
Joven que decapitó a su padrastro en Staten Island: "Hice algo malo"

Un hallazgo macabro sacudió West Brighton: las autoridades hallaron el cuerpo decapitado de un hombre en el baño de su casa; su hijastro fue detenido

  • 08 de octubre de 2025 a las 08:58
1 de 14

Un macabro crimen conmocionó a la comunidad de West Brighton, en Staten Island, condado de Nueva York, Estados Unidos. Un joven de 19 años decapitó a su padrastro el pasado martes 7 de octubre. ¿Qué se sabe del horrendo hecho? A continuación los detalles.

 Foto: redes sociales
2 de 14

La víctima fue identificada como Anthony Casalaspro, de 45 años de edad.

 Foto: redes sociales
3 de 14

El homicida fue identificado como Damien Hurstel, de 19 años de edad, quien ahora enfrenta cargos por homicidio y posesión ilegal de armas.

Foto: redes sociales
4 de 14

Según el reporte preliminar de la policía, la hermana del agresor regresó a la vivienda ubicada en Cary Avenue alrededor de las 4:30 de la tarde, encontrando rastros de sangre en su ropa y otras partes de la casa.

 Foto: redes sociales
5 de 14

Hurstel supuestamente le dijo a su hermana menor: "Hice algo malo, ve a tu habitación". Sin embargo, la joven siguió los rasgos de sangre, encontrando la terrible escena.

 Foto: redes sociales
6 de 14

Los agentes policiales describieron la escena como una de las más perturbadoras en los últimos años.

Foto: redes sociales
7 de 14

En declaraciones a las autoridades, Hurstel habría confesado a detalles el ataque hacia la pareja de su madre. Mencionó haber usado un ablandador de carne, una sierra de mano y un martillo.

 Foto: redes sociales
8 de 14

Inicialmente, los oficiales encontraron la cabeza cercenada de Casalaspro colocada en una bañera, con el cuchillo todavía insertado en su cuello, según los informes de la escena.

 Foto: redes sociales
9 de 14

Hurstel fue arrestado sin resistencia, pero sufrió una convulsión durante el traslado a la audiencia judicial y fue trasladado a un hospital para su atención.

 Foto: redes sociales
10 de 14

Actualmente, Hurstel enfrenta cargos por asesinato y posesión ilegal de armas; la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del brutal hecho.

 Foto: redes sociales
11 de 14

Vecinos indicaron que la familia era reservada y que no percibieron problemas previos, aunque expresaron sorpresa ante lo sucedido: “No es normal que pase esto en una familia”.

 Foto: redes sociales
12 de 14

Sin embargo, las autoridades señalan que la casa de Cary Avenue en West Brighton tenía un historial de llamadas por violencia doméstica entre 2021 y 2023 que involucraban a Casalaspro, Hurstel y su madre.

 Foto: redes sociales
13 de 14

Se supo además que Casalaspro había enfrentado arrestos previos por tráfico de drogas, agresión y posesión de armas.

 Foto: redes sociales
14 de 14

Hurstel habría mostrado graves problemas de salud mental y tendencias autolesivas, según los reportes de las autoridades. De momento, la policía continúa indagando el crimen, mientras que la comunidad sigue conmocionada.

Foto: redes sociales
