Joven asesina a nutrióloga en México porque una canción de black metal "se lo ordenó"

Un crimen macabro se dio en México luego que un joven asesinara a una nutrióloga aduciendo que una canción de black metal "se lo ordenó". Esto es lo que se sabe del caso que ha generado indignación.
La egresada de la licenciatura en Nutrición, Daniela Julieth Ríos Grajeda con 24 años de edad, fue asesinada la noche del 23 de septiembre en la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con medios locales, la víctima fue hallada sin vida en su vivienda. El presunto feminicida fue detenido poco después de los hechos dentro del domicilio de la joven, de acuerdo con reportes de los medios, señalan que el individuo afirmó que una canción le ordenó cometer el asesinato.
El señalado como feminicida, narró para las autoridades que viajó desde el municipio de Tonalá, porque mientras escuchaba música del género black metal recibió órdenes de asesinar a alguien. Por ello, deambuló buscando a su víctima.
Según El Heraldo de México, el comisario oficial de la policía de Zapopan, Roberto López Macías, detalló que el sujeto viajaba con un cuchillo táctico y vestía de negro cuando ingresó a la casa de Daniela Julieth.
El asesinato de la joven, reconocida por su labor profesional y su reciente egreso de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura de Nutrición, conmocionó a la población.
De acuerdo con los reportes oficiales, el presunto feminicida ingresó al domicilio armado con un cuchillo. Vestido de negro y con una especie de capa, sorprendió a Daniela Julieth en su vivienda. Tras un forcejeo, la agredió en múltiples ocasiones hasta privarla de la vida.
De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, Daniela Julieth ofrecía asesorías en un gimnasio de Jalisco.
El agresor, de entre 20 y 25 años, intentó escapar rompiendo una ventana, pero resultó herido y fue detenido minutos después por la Policía de Zapopan. En su poder se localizó el arma homicida.