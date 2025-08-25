Asesinan a Jermainek, hijo del expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

"Se encontraba en un bar en horas de la noche y en ese momento llegan dos sujetos en una motocicleta. Uno se baja de la motocicleta e ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención de Cruickshank, y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momento el sospechoso le empezó a disparar", detalló este lunes el director del OIJ, Randall Zúñiga.