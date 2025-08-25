Asesinan a Jermainek, hijo del expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Jermaine Eduardo Cruickshank Edwards, un abogado costarricense de 40 años de edad, fue asesinado a balazos el pasado domingo -24 de agosto- al interior del bar-restaurante en Siglo XXI, en Limón, Costa Rica. ¿De quién era hijo? A continuación los detalles.
Jermaine era hijo de Eduardo Cruickshank Smith, diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien falleció el pasado 5 de marzo de este año.
De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jermaine fue atacado cuando se encontraba solo en un bar-restaurante, donde un sicario ingresó armado y le disparó en múltiples ocasiones.
"Se encontraba en un bar en horas de la noche y en ese momento llegan dos sujetos en una motocicleta. Uno se baja de la motocicleta e ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención de Cruickshank, y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momento el sospechoso le empezó a disparar", detalló este lunes el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Cabe mencionar que el sospechoso se dio a la fuga tras haber cometido el asesinato. Las autoridades llegaron a la escena del crimen tras un llamado de alerta para asegurarla. A ellos se sumaron miembros del equipo forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hacia la morgue para la respectiva autopsia.
Jermaine Cruickshank estaba casado y deja dos hijos, dos hijos: Jershan y Jerome de 15 y 11 años.
Según familiares y amigos, Jermaine era un reconocido abogado y notario, dedicado a su trabajo, su comunidad.
La madre de Jermaine, Jannett Edwards Van Browne, compartió con medios su dolor y recordó a su hijo como un hombre entregado a su familia y a su comunidad, y apasionado por el fútbol y los caballos.
La familia confía en la investigación judicial, pero también mantiene su fe en la justicia divina. "En el caso mío y de la esposa de Jermaine, estamos dejando todo en manos de Dios, porque con nuestras fuerzas es muy difícil superar este golpe. Apenas estábamos tratando de sopesar lo de Eduardo y ahora, menos de seis meses después, enfrentamos esta situación", expresó la madre de Jermaine.
Cercanos a Jermaine, refieren que era una figura muy cercana a la comunidad limonense, conocido por su carácter sociable y su capacidad de conversar con personas de diferentes ámbitos sin distinción.
La muerte de Jermaine ha causado conmoción en Costa Rica, pero también indignación, ya que las denuncias por muertes violentas parecen ir en aumento cada día.
Mientras tanto, la investigación continúa en marcha, las autoridades buscan al sospechoso que huyó tras cometer el crimen y esclarecer los hechos.