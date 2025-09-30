Expareja asesinó a salvadoreña Jacqueline Arias y su hermana; se quitó la vida tras el crimen

Yaquelin Arias Rivas y Saidia Machado fueron asesinadas por Sebastián Rodríguez Portillo, expareja de una de ellas, quien se quitó la vida tras el crimen. El cuerpo de ambas fue encontrado en el apartamento de ella, luego de que su compañero de trabajo se diera cuenta de que no llegó. Aquí los detalles del crimen.