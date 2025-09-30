  1. Inicio
Expareja asesinó a salvadoreña Jacqueline Arias y su hermana; se quitó la vida tras el crimen

Un hecho sangriento enlutó a la familia Arias, luego que dos hermanas salvadoreñas fueran asesinadas en Houston, Texas. Familiares indicaron que mantenían una relación tóxica

  • 30 de septiembre de 2025 a las 16:33
Yaquelin Arias Rivas y Saidia Machado fueron asesinadas por Sebastián Rodríguez Portillo, expareja de una de ellas, quien se quitó la vida tras el crimen. El cuerpo de ambas fue encontrado en el apartamento de ella, luego de que su compañero de trabajo se diera cuenta de que no llegó. Aquí los detalles del crimen.

Maryuri Alejandra Rivera Ortiz
El hallazgo ocurrió a eso de las 2:30 p.m. del 22 de septiembre, donde ambas hermanas fueron asesinadas a disparos por la expareja de Jacqueline.

 Foto: Redes sociales
Información indica que un compañero de trabajo de Jacqueline fue a su apartamento tras preocuparse porque no llegó a su empleo en un restaurante.

 Maryuri Alejandra Rivera Ortiz
Tras ingresar, descubrió los cuerpos sin vida de ambas y alertó al Departamento de Policía de Houston, donde también se encontró el cuerpo de su expareja.

 Foto: Redes sociales
Jacqueline Arias Rivas, de 30 años, y su hermana menor Saidia Machado, dejaron su país en busca de nuevas oportunidades de trabajo y poder ayudar económicamente a su madre, quien tiene una tortillería en El Salvador.

Foto: Redes sociales
"Nunca me esperé ir a traer a mis hijas en un ataúd. Yo esperaba que algún día me iban a decir que mis hijas habían logrado salir adelante allá. Nunca imaginé que me llamarían para decir que habían sido asesinadas", lamentó su madre.

Foto: Redes sociales
El hermano de las víctimas relató que Jacqueline intentaba alejarse de su Sebastían con quien mantenía “una relación tormentosa, violenta y tóxica

 Foto: Redes sociales
Yaquelin era madre de dos hijos de 10 y 14 años, quienes en el momento del atentado se encontraban en la escuela.

 Foto: Redes sociales
Familiares aseguran que el hombre tenía actitudes tóxicas con Jacqueline, lo que podría dar pistas sobre el crimen.

 Foto: Redes sociales
En fotos publicadas en redes sociales, la pareja aparentaba mantener una relación amorosa, sin imaginar que él terminaría con la vida de su expareja.

 Foto: Redes sociales
Sus amigos y familiares han iniciado campañas de recaudación para poder repatriar el cuerpo de ambas

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconocen las causas exactas que habrían llevado a este salvadoreño a quitarle la vida a estas dos hermanas.

 Foto: Redes sociales
