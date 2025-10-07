"Sus hijos e hijas fueron secuestrados y llevados a la oscuridad del cautiverio": Israel recuerda víctimas del ataque de Hamás

En Brasil, voluntarios de la ONG Río de Paz sostienen banderas de Israel (i), Brasil (c) y Palestina durante una manifestación que coinciden con el aniversario. Imágenes de niños palestinos, israelíes y brasileños muertos en Gaza, en los ataques terroristas de Hamas y en la violencia de Río, fueron colocadas en la playa por integrantes de la ONG Río de Paz como forma de homenaje a las víctimas de guerra.