"Sus hijos e hijas fueron secuestrados y llevados a la oscuridad del cautiverio": Israel recuerda víctimas del ataque de Hamás

Cientos de miles de personas se reunieron esta noche en el parque Yarkon, el recinto al aire libre más grande de Tel Aviv, para un evento conmemorativo nacional organizado por familiares de víctimas, rehenes y supervivientes del ataque del 7 de octubre de hace dos años de Hamás.
El gobierno de Benjamin Netanyahu no ha organizado ningún evento oficial, ante un aniversario que a muchos recuerda el mayor fallo de seguridad en la historia de Israel.
El encuentro en Tel Aviv, en el que participan familiares de los cautivos -aún 48 siguen retenidos en Gaza- ha sido promovido por el movimiento Kumu, compuesto, según la prensa local, por familias afectadas por el 7 de octubre y que buscan presionar por un cambio en el liderazgo de Israel.
En el evento, retransmitido también en directo desde la Plaza de los Rehenes, cientos de miles de israelíes han guardado un minuto de silencio por las víctimas y escuchado actuaciones musicales.
Voluntarios de la ONG Río de Paz realizan este día un acto en homenaje a los niños muertos en Gaza, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).
Netanyahu aseguró este martes en su primer declaración pública tras la festividad judía del Sucot, que el país afronta días críticos a fin de lograr los objetivos de la actual ofensiva bélica en Gaza, que hoy cumple dos años.
La Puerta de Brandeburgo muestra la bandera israelí y la inscripción 'Traedlos a casa ahora' durante la iluminación de la Puerta de Brandeburgo para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.
En Brasil, voluntarios de la ONG Río de Paz sostienen banderas de Israel (i), Brasil (c) y Palestina durante una manifestación que coinciden con el aniversario. Imágenes de niños palestinos, israelíes y brasileños muertos en Gaza, en los ataques terroristas de Hamas y en la violencia de Río, fueron colocadas en la playa por integrantes de la ONG Río de Paz como forma de homenaje a las víctimas de guerra.
"Ciudadanos de Israel, nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel", dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.
En Berlín, Alemania, también se realizó un evento para recordar a las víctimas del ataque inesperado de Hamás a los territorios aledaños a Gaza.
En otro homenaje a las víctimas se colocaron los rostros de los secuestrados, muchos de ellos solo regresaron a casa ya sin vida y otros permanecen cautivos.
Un grupo reducido de personas participó este martes en una vigilia conmemorativa en Praga para recordar el segundo aniversario del ataque del grupo palestino Hamás contra Israel, que desencadenó una de las crisis más graves en Oriente Medio en décadas.