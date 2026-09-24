Isabelle Caracristi murió tras caer de un edificio; sospechan de su novio por "violencia psicológica"

La muerte de Isabelle Caracristi, una estudiante universitaria de 22 años, mantiene abierta una investigación en Fortaleza, Brasil, luego de que su novio, João Munhoz Neto, de 34 años, fuera detenido bajo sospecha de violencia psicológica. Aquí los detalles:
Isabelle fue encontrada muerta la noche del domingo -13 de septiembre- en un condominio del barrio Aldeota, después de caer desde la azotea del edificio. La investigación inicial de la Policía Civil determinó que se trató de una caída voluntaria y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, pero no signos de violencia.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron a la joven cuando llegó al condominio y fue recibida por João. Posteriormente, él y su madre salieron del lugar en un automóvil.
Más tarde, las imágenes internas mostraron a Isabelle sola en un ascensor, con su teléfono en la mano, mientras se dirigía hacia la azotea, ubicada en el piso 23.
João declaró ante las autoridades que aquella noche salió a misa y que Isabelle permaneció en el apartamento que ambos compartían. Según su versión, mientras esperaba la siguiente misa recibió mensajes de la joven en los que ella decía que sentía dolor, pero aseguró que puso su teléfono en silencio y solo volvió a revisarlo después de la misa.
La Policía Civil ha revisado más de 700 videos como parte de las diligencias. Aunque no existen cámaras de seguridad en la azotea, las autoridades indicaron que las imágenes de otros puntos del edificio y de zonas cercanas concuerdan con la investigación sobre la caída.
Los investigadores también realizaron peritajes en el apartamento donde vivía la pareja y posteriormente inspeccionaron la azotea. Los exámenes forenses no encontraron señales de pelea, violencia sexual o forcejeo físico antes de la muerte de Isabelle.
La investigación tomó otro rumbo a partir de los testimonios sobre la relación entre Isabelle y João. Según la Policía Civil, varias personas describieron un comportamiento controlador por parte del hombre, con restricciones sobre la libertad de la joven y un supuesto intento de aislarla de otras personas.
Márcio Gutiérrez, jefe de la Policía Civil, señaló que los testimonios apuntan a una relación abusiva y a posibles episodios de violencia psicológica. João fue detenido preventivamente el 22 de septiembre y compareció ante un juez al día siguiente.
Mientras tanto, los investigadores continúan analizando conversaciones, fotografías, videos y otros datos extraídos de teléfonos celulares