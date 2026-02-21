  1. Inicio
"Influencer" que se quitó las costillas y se las comió en caldo: "Sabe a pollo"

Adea, "influencer" con 1.7 millones de seguidores, estremece las redes al extirparse costillas para lograr una "cintura de avispa" y luego cocinarlas

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 15:44
1 de 12

La "influencer" francesa Adea, conocida en TikTok como @adee.ah causó gran polémica en redes sociales, tras publicar un video en el que no solo presumió su nueva cirugía radical para estrellar su cintura, que muestra como cocinó y consumió sus propios restos óseos. A continuación los detalles y las controversiales imágenes.

Foto: redes sociales
2 de 12

Con una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores, las creadora de contenido detalló el perturbador proceso de su "receta". "Vamos a preparar un caldo de huesos con mis propias costillas", explicaba Adea con naturalidad mientras exhibía ante la cámara una bolsa que contenía sus costillas.

 Captura de pantalla
3 de 12

La motivación detrás de esta intervención quirúrgica, según sus propias declaraciones, fue reducir al máximo sus medidas para alcanzar la denominada "cintura de avispa". Sin embargo, la intervención quirúrgica tomó un giro bizarro cuando la "influencer" decidió que sus costillas no terminarían en la basura médica, sino en su cocina.

 Foto: Instagram Adea
4 de 12

"No he abierto esta bolsa de costillas en seis meses. Vamos a hervir un poco de agua. Vamos a dejar que esto hierva a fuego lento", relataba en su video mientras ejecutaba el procedimiento.

 Captura de pantalla
5 de 12

Tras horas de cocción y refrigeración, Adea obtuvo lo que describió como un "caldo altamente concentrado".

 Captura de pantalla
6 de 12

Según ella, el caldo de sus propios huesos posee múltiples vitaminas y beneficios para la salud intestinal.

 Foto: Instagram Adea
7 de 12

Al probar el resultado final, la joven no dudó en compararlo con un sabor cotidiano: "Esto sabe a pollo", afirmó ante la cámara.

 Captura de pantalla
8 de 12

En las imágenes, también se le puede observar utilizando un corsé postoperatorio, una prenda indispensable para mantener la postura y favorecer la recuperación tras una cirugía de tal magnitud.

 Captura de pantalla
9 de 12

No obstante, la comunidad médica no ha tardado en calificar el acto como una imprudencia extrema y un riesgo para la vida.

 Foto: Instagram Adea
10 de 12

Especialistas de talla internacional como el doctor José Manuel Gómez Villar, experto en medicina estética, advirtieron sobre la gravedad de estas prácticas. "Si quitamos todas las costillas, el paciente moriría. Las costillas sirven para proteger todos los órganos: corazón, riñones, pulmones...", explicó, subrayando que son vitales para la capacidad pulmonar.

 Foto: Instagram Adea
11 de 12

Gómez Villar aclaró que, aunque técnicamente es posible retirar algunas costillas flotantes, es una cirugía con una mortalidad altísima que difícilmente se realiza en países con regulaciones estrictas. Para el experto, este comportamiento trasciende la vanidad: "Si esta persona ha hecho esto es porque tiene un problema psicológico y psiquiátrico muy importante".

 Foto: Instagram Adea
12 de 12

El video de Adea ha generado una ola debates. Los argumentos en contra refieren que: "este tipo de publicaciones puede influir negativamente en personas jóvenes y fomentar conductas de riesgo, mientras que los que están a favor, opinan que: "es su cuerpo, su decisión". Sin embargo, Adea sigue presumiendo su nueva figura y su dieta de "caldo óseo" en redes sociales, pese a las críticas.

 Foto: Instagram Adea
