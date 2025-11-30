  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos

Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka en Asia dejan al menos 790 muertos, cientos de desaparecidos y millones afectados mientras continúan las labores de rescate. Aquí la emergencia en imágenes

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:29
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
1 de 12

Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han dejado miles de desplazados y severos daños en infraestructura, mientras los equipos de rescate luchan por llegar a comunidades incomunicadas.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
2 de 12

Efectivos militares de Indonesia entregan alimentos y agua en zonas aisladas ante la falta de rutas terrestres.Sumatra concentra la mayor parte de víctimas, con aldeas arrasadas por crecidas repentinas y deslizamientos.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
3 de 12

Sumatra concentra la mayor parte de víctimas, con aldeas arrasadas por crecidas repentinas y deslizamientos.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
4 de 12

Puentes y carreteras nacionales quedaron destruidos en varias provincias indonesias, dificultando el acceso a comunidades rurales.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
5 de 12

Unidades del ejército tailandés realizan evacuaciones y remoción de escombros en provincias bajo estado de emergencia. Además realizan los traslados de ayudas humanitarias.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
6 de 12

Más de 213,000 personas han sido desplazadas en Indonesia debido a las inundaciones y la destrucción de viviendas.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
7 de 12

La Fuerza Aérea de Sri Lanka carga provisiones y ayudas para los miles de damnificados. Rescató a 121 personas atrapadas en Mavil Aru, una zona inaccesible por tierra.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
8 de 12

Millones de tailandeses enfrentan interrupciones de electricidad y agua potable tras los daños a las redes básicas.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
9 de 12
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
10 de 12

Cientos de residentes de Sri Lanka permanecen en centros temporales mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos. Otros buscan la manera de habilitar de nuevo sus hogares.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
11 de 12

Voluntarios y maquinaria pesada, botes y lanchas trabajan sin descanso en áreas indonesias afectadas por las constantes lluvias que se producen desde hace 3 días y donde persisten los deslizamientos.

 Foto: EFE
Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos
12 de 12

Más de 213,000 personas han sido desplazadas en Indonesia debido a las inundaciones y la destrucción de viviendas.

 Foto: EFE
Cargar más fotos