Indonesa, Tailandia y Siri Lanka azotas por inundaciones: más de 790 muertos

Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han dejado miles de desplazados y severos daños en infraestructura, mientras los equipos de rescate luchan por llegar a comunidades incomunicadas.
Efectivos militares de Indonesia entregan alimentos y agua en zonas aisladas ante la falta de rutas terrestres.Sumatra concentra la mayor parte de víctimas, con aldeas arrasadas por crecidas repentinas y deslizamientos.
Puentes y carreteras nacionales quedaron destruidos en varias provincias indonesias, dificultando el acceso a comunidades rurales.
Unidades del ejército tailandés realizan evacuaciones y remoción de escombros en provincias bajo estado de emergencia. Además realizan los traslados de ayudas humanitarias.
Más de 213,000 personas han sido desplazadas en Indonesia debido a las inundaciones y la destrucción de viviendas.
La Fuerza Aérea de Sri Lanka carga provisiones y ayudas para los miles de damnificados. Rescató a 121 personas atrapadas en Mavil Aru, una zona inaccesible por tierra.
Millones de tailandeses enfrentan interrupciones de electricidad y agua potable tras los daños a las redes básicas.
Cientos de residentes de Sri Lanka permanecen en centros temporales mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos. Otros buscan la manera de habilitar de nuevo sus hogares.
Voluntarios y maquinaria pesada, botes y lanchas trabajan sin descanso en áreas indonesias afectadas por las constantes lluvias que se producen desde hace 3 días y donde persisten los deslizamientos.