Entre $4.09 y $5.11 de incremento por galón: precios de combustibles en Centroamérica

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica han sido afectados por el incremento semanal en los precios de los combustibles en estos primeros meses. ¿De cuánto ha sido el incremento?
La crisis en Oriente Medio se ha visto reflejada en los precios de las gasolinas, que se venden a más de 4 dólares el galón hasta los 5 tras alzas en las últimas semanas.
En El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana el galón de gasolina se vende entre 4,09 y 4,90 dólares, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los 5 dólares, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.
En Panamá desde este viernes las gasolinas se vende a un máximo de 1,19 dólares el litro o 4,62 el galón la de 95 octanos, a 4,32 dólares el galón la de 91 octanos y el diésel a 4,76 dólares, con alzas de entre 0,74 y 1,18 dólares.
El Salvador los conductores se abastecen un día antes de que cambie el precio de la gasolina. Desde el pasado 17 de marzo aumentó entre 25 y 26 centavos el galón y se vende en máximos de entre 4,09 y 3,85 dólares el galón.
En Guatemala, el costo ha subido alrededor de 1,30 dólares en las últimas dos semanas para situarse entre 4,60 y 4,90 dólares el galón de gasolina regular.
En Honduras la gasolina ha subido entre 11 y 15 centavos y se venden a entre 4,27 y 3,81 dólares el galón, el Gobierno asumirá el 50 % del alza del precio de la regular y el diésel, lo que costará al Estado unas 50 millones de lempiras (1,8 millones de dólares) a la semana.
En Costa Rica, las gasolinas se venden a entre 5,11 y 5,07 dólares el galón. El último ajuste de precios se hizo en febrero.
En el caso de Nicaragua, el precio se mantiene congelado desde abril de 2022 en 5,06 dólares el galón de la gasolina superior, en 4,94 dólares el de la gasolina regular, y en 4,47 dólares el diésel, según el Instituto Nicaragüense de Energía.
Muchos conductores llenan el tanque de su auto días antes de que el incremento se dé, para poder ahorrar unos centavos más.