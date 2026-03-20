Entre $4.09 y $5.11 de incremento por galón: precios de combustibles en Centroamérica

En Honduras la gasolina ha subido entre 11 y 15 centavos y se venden a entre 4,27 y 3,81 dólares el galón, el Gobierno asumirá el 50 % del alza del precio de la regular y el diésel, lo que costará al Estado unas 50 millones de lempiras (1,8 millones de dólares) a la semana.