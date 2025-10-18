Sin vuelos por varias horas: incendio en aeropuerto de Bangladesh genera caos aéreo

El foco del incendio en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Dhaka, Bangladesh, se registró cerca de la Puerta 8 del terminal de carga, donde se almacenan importaciones y mercancías. Aquí los detalles de este siniestro
Como consecuencia, las operaciones de aterrizaje y despegue en el aeropuerto quedaron suspendidas temporalmente: tanto vuelos nacionales como internacionales fueron afectados.
En el operativo de extinción participaron decenas de unidades de bomberos, además del apoyo del ejército, la armada y la fuerza aérea de Bangladesh.
Varias aerolíneas decidieron desviar vuelos destinados a Dhaka hacia otros aeropuertos como el de Chattagrám y el de Sylhet, ante la imposibilidad de aterrizar en Dhaka.
No se reportaron de inmediato víctimas mortales por el incendio, aunque hubo preocupación por el tipo de mercancías que se encontraban en el almacén (incluyendo químicos y telas importadas).
Tras unas seis horas aproximadamente, las autoridades informaron que el fuego había sido controlado y que los vuelos podían reanudarse paulatinamente.
El incidente llama la atención también por el contexto: se trata del tercer gran incendio reportado en el país en los últimos días, lo que plantea preguntas sobre seguridad industrial y regulaciones.
A corto plazo, el cierre temporal del aeropuerto implica pérdidas económicas importantes, tanto para el transporte de carga como para la conectividad aérea del país.
Las autoridades de aviación civil de Bangladesh anunciaron que se abrirá una investigación para determinar la causa del incendio y que se implementarán medidas para evitar incidentes similares en el futuro.
Varios videos del siniestro se viralizaron en redes sociales.