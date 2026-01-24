Houston se prepara ante tormenta invernal este fin de semana

El estado de Texas, y en particular el área metropolitana de Houston, se mantiene en alerta ante el avance de una peligrosa tormenta invernal que este fin de semana afecta a gran parte de Estados Unidos y ya ha provocado cortes de energía, cancelaciones masivas de vuelos y cierre de carreteras.
De acuerdo con reportes oficiales, más de 47 mil hogares en Texas permanecen sin suministro eléctrico debido a la acumulación de nieve, aguanieve y hielo, una situación que genera preocupación ante el recuerdo del colapso energético registrado durante el temporal invernal de 2021.
Las autoridades estatales han activado protocolos de emergencia para reducir riesgos en la red eléctrica y los servicios básicos.
La tormenta, impulsada por un vórtice polar desplazado, afecta a casi dos tercios del territorio estadounidense, obligando a más de una veintena de estados a declarar emergencia.
En Texas, zonas del norte, centro y este del estado, así como el área de Houston, enfrentan temperaturas bajo cero y condiciones peligrosas en las carreteras.
El impacto del temporal también se refleja en el transporte aéreo. Sistemas de monitoreo reportan miles de vuelos cancelados, afectando conexiones desde y hacia aeropuertos texanos, mientras aerolíneas advierten sobre posibles retrasos adicionales durante el domingo.
Las autoridades federales y estatales han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios, ante el riesgo de accidentes y fallas en el suministro eléctrico.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtió que la tormenta provocará fuertes nevadas, lluvia helada y sensaciones térmicas extremas, condiciones que podrían poner en peligro la vida durante varios días.
En paralelo, el Gobierno federal mantiene coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y las autoridades estatales, mientras se preparan suministros y equipos de respuesta ante eventuales emergencias, especialmente en comunidades vulnerables.
El frente frío continuará desplazándose hacia el este del país, pero se prevé que las temperaturas sigan descendiendo en Texas tras su paso, aumentando el riesgo de nuevos apagones, afectaciones viales y suspensión de actividades escolares en varias ciudades del estado, incluida Houston.