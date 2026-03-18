Hombre mató a su sobrina de 6 años y la ocultó en un canasto por décadas en Japón

En Japón, la justicia finalmente llegó para una menor de tan solo 6 años de edad, quien desapareció a finales de 2006 y principios de 2007, pero que su cuerpo fue hallado hasta 2025 en una vivienda. Tras 20 años de incertidumbre, ayer (martes 17 de marzo) la justicia condenó al culpable a ocho años de cárcel ¿Quién fue y por qué lo sentenciaron a una pena tan corta? A continuación los detalles del insólito caso.