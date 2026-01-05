  1. Inicio
Los golpeó hasta la muerte con un bate: hombre mató a sus padres en Las Vegas

La policía encontró a la pareja con heridas mortales en su hogar; el responsable fue arrestado cerca de la escena. El crimen conmocionó a la comunidad

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 08:08
Un hombre de 27 años asesinó a sus padres con un bate de beisbol el pasado sábado 27 de diciembre en Las Vegas. La muerte del matrimonio causó gran conmoción, debido a que eran muy reconocidos por su labor de servicio en la iglesia y la comunidad. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.

 Foto: redes sociales
Según el reporte preliminar de las autoridades, recibieron un llamado de emergencia, por lo que agentes llegaron al lugar, encontrando a la pareja con graves heridas. Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Kristine Bailey y Roger Bailey, padres del presunto agresor, Adrian Bailey.

 Foto: redes sociales
Kristine fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, pero no pudo superar las heridas. Murió poco después de su ingreso.

 Foto: redes sociales
Por su parte, Roger, fue declarado muerto en el lugar. La comunidad quedó en shock ante la brutalidad del hecho.

 Foto: redes sociales
Minutos después, cerca de la avenida East Stewart y la calle North Fogg, las autoridades detuvieron a Adrian Bailey, de 27 años, en un operativo que duró pocos minutos.

 Foto: redes sociales
El joven fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark, acusado de dos cargos de homicidio manifiesto con arma letal. Su arresto generó gran conmoción en la zona.

 Foto: redes sociales
Según el informe policial, Adrian llamó a la línea de emergencias y confesó su participación en los asesinatos. "No podía soportarlo más", afirmó, y añadió que "los maté".

Foto: redes sociales
En su primera llamada, el joven describió una escena de sangre y violencia, asegurando que no fue su intención. "Había sangre por todas partes", dijo, según el reporte.

 Foto: redes sociales
Luego, en una segunda llamada, Adrian volvió a comunicarse con la policía desde otra zona, y en esa ocasión expresó: "Los agentes deben matarlo en cuanto lo vean, porque representa un peligro".

 Foto: redes sociales
El joven también comentó que "yo lo hice" y que "aún no me he suicidado, pero lo haré", mientras mostraba un estado de extrema tensión y desesperación.

Foto: redes sociales
El motivo, según su declaración, fue que sufrió abusos por parte de sus padres y que ya no podía soportar más la situación. "No fue mi intención, pero ya había sufrido suficiente", afirmó.

Foto: redes sociales
En el lugar del crimen, los agentes encontraron un bate de béisbol de tamaño infantil, pero de metal, cubierto de sangre, colocado en lo alto de las escaleras. La escena evidenció una fuerte violencia.

 Foto: redes sociales
El joven, sin fianza, enfrenta ahora cargos de homicidio en primer grado con un arma mortal. La fiscalía investiga los motivos y las circunstancias que llevaron a esta tragedia familiar.

Foto: redes sociales
Actualmente, amistades y seres queridos lamentan la muerte del querido matrimonio, por lo que crearon una cuenta de gofundme para recaudar fondos para su sepelio.

Foto: redes sociales
