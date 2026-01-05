Los golpeó hasta la muerte con un bate: hombre mató a sus padres en Las Vegas

Un hombre de 27 años asesinó a sus padres con un bate de beisbol el pasado sábado 27 de diciembre en Las Vegas. La muerte del matrimonio causó gran conmoción, debido a que eran muy reconocidos por su labor de servicio en la iglesia y la comunidad. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
Según el reporte preliminar de las autoridades, recibieron un llamado de emergencia, por lo que agentes llegaron al lugar, encontrando a la pareja con graves heridas. Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Kristine Bailey y Roger Bailey, padres del presunto agresor, Adrian Bailey.
Kristine fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, pero no pudo superar las heridas. Murió poco después de su ingreso.
Por su parte, Roger, fue declarado muerto en el lugar. La comunidad quedó en shock ante la brutalidad del hecho.
Minutos después, cerca de la avenida East Stewart y la calle North Fogg, las autoridades detuvieron a Adrian Bailey, de 27 años, en un operativo que duró pocos minutos.
El joven fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark, acusado de dos cargos de homicidio manifiesto con arma letal. Su arresto generó gran conmoción en la zona.
Según el informe policial, Adrian llamó a la línea de emergencias y confesó su participación en los asesinatos. "No podía soportarlo más", afirmó, y añadió que "los maté".
En su primera llamada, el joven describió una escena de sangre y violencia, asegurando que no fue su intención. "Había sangre por todas partes", dijo, según el reporte.
Luego, en una segunda llamada, Adrian volvió a comunicarse con la policía desde otra zona, y en esa ocasión expresó: "Los agentes deben matarlo en cuanto lo vean, porque representa un peligro".
El joven también comentó que "yo lo hice" y que "aún no me he suicidado, pero lo haré", mientras mostraba un estado de extrema tensión y desesperación.
El motivo, según su declaración, fue que sufrió abusos por parte de sus padres y que ya no podía soportar más la situación. "No fue mi intención, pero ya había sufrido suficiente", afirmó.
En el lugar del crimen, los agentes encontraron un bate de béisbol de tamaño infantil, pero de metal, cubierto de sangre, colocado en lo alto de las escaleras. La escena evidenció una fuerte violencia.
El joven, sin fianza, enfrenta ahora cargos de homicidio en primer grado con un arma mortal. La fiscalía investiga los motivos y las circunstancias que llevaron a esta tragedia familiar.
Actualmente, amistades y seres queridos lamentan la muerte del querido matrimonio, por lo que crearon una cuenta de gofundme para recaudar fondos para su sepelio.