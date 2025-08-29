Hombre mató y desmembró a su hermana en RD: "Había pedazos en el horno"

Un hombre identificado como Juan José Guerrero confesó haber matado y desmembrado a su hermana tras una discusión. El dantesco hallazgo se registró esta semana en Mao, República Dominicana. ¿En qué condiciones estaba el cadáver? A continuación los detalles.
La víctima fue identificada como Mildred Estefanía Guerrero, de 35 años de edad. Según el reporte preliminar, fue vista por última vez el pasado 24 de agosto, en una loteka (lugar de juegos de azar) donde trabajaba, ubicada en la carretera de Mao, Santiago Rodríguez.
Tras dos días de desaparecida, familiares hicieron el reporte ante las autoridades. Las sospechas se inclinaron hacia el hermano de la víctima, ya que recientemente se había mudado a la casa de ella por problemas en la región donde vivía anteriormente.
A pesar de que en las grabaciones de seguridad de la zona, Guerrero aparecía sin carga, las autoridades descubrieron su horrendo crimen.
Cuando las autoridades ingresaron a la casa quedaron impactados ante la espeluznante escena frente a sus ojos. En la cocina encontraron otros restos de la víctima, específicamente dentro del horno de la estufa. También hallaron varias ollas metálicas que contenían en su interior vísceras humanas picadas.
Dentro del baño de la casa encontraron una cubeta que guardaba órganos completos. Según el relato de miembros forenses, había un olor nauseabundo por la carne troceada.
Acorralado por la evidencia, Juan José Guerrero confesó que él la había matado a su propia hermana tras una discusión. Según relató, le dio un empujón a Mildred, quien se golpeó la cabeza tras el impacto. Pensando que la había matado, "entré en pánico", por lo que decidió descuartizarla.
El homicida mencionó que cuando le dio la primera puñalada, Mildred emitió un suspiro, pero que no se detuvo hasta desmembrarla.
En su confesión, Guerrero dijo que tras cometer el macabro crimen empeñó el teléfono celular de su hermana por la suma de 1,500 pesos dominicanos "para comprar cocaína".
Agregó que al día siguiente vendió siete periquitos que tenía que Mildred estaba criando, recibió 1, 050 pesos dominicanos por ellos.
En su confesión añadió que tiró la ropa ensangrentada, cuchillos y sus tenis en una funda negra, la cual lanzó por un canal que va a dar detrás de la cárcel pública de Mao.
El caso ha conmocionado al país, pero también ha generado indignación y repudio al sistema de justicia del país, pues el tribunal le dictó a Guerrero 12 meses de prisión preventiva y será recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Mao. La comunidad pide justicia por la muerte de Mildred.