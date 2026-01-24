Hallan muerta a joven que tomó taxi por app en Ecuador: "Cuidaba a su madre enferma"

Recientemente, el cuerpo de Kyara Marina Villamar Yánez, una joven de 20 años de edad, fue hallado "embalado" en el sector Monte Sinaí, al noreste de Guayaquil, en Ecuador, causando conmoción a nivel nacional e internacional, debido a que su muerte ocurrió tras tomar un taxi de aplicación. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles.
La última vez que se supo de Kyara fue el pasado viernes 16 de enero. Según el relato de sus seres queridos, la joven salió de su hogar y abordó un taxi de aplicación.
"Lo único que sabemos es que tomó un taxi, al parecer por aplicación, y desde ahí no supimos más de su paradero", manifestó en su momento un familiar de la víctima.
El hallazgo del cuerpo el sábado 17 de enero confirmó los peores temores de la familia Villamar.
La escena del crimen presentaba signos de una violencia cruda: los agentes policiales encontraron cinta adhesiva y un elemento constrictor, herramientas que habrían sido utilizadas para someter a la víctima antes de abandonar sus restos.
La autopsia realizada por Medicina Legal indica que la causa de muerte de Kyara fue asfixia por ahorcamiento.
La historia personal de Kyara ha conmovido a la sociedad ecuatoriana, ya que recién había terminado la secundaria y no contaba con un empleo formal. Además, dedicaba sus días y noches a ser el pilar fundamental de su familia.
"Su mamá padece una enfermedad catastrófica y ella era su principal apoyo. Su hermano tiene discapacidad auditiva", manifestó un familiar cercano.
Sus allegados la describen como una muchacha tranquila, alejada de conflictos. "Era una joven que no tenía problemas con nadie", reiteraron sus parientes.
Hasta el momento, el caso permanece bajo una investigación abierta por parte de la Policía Nacional de Ecuador. Los agentes buscan pistas en las cámaras de seguridad y en los registros digitales de las plataformas de transporte para dar con el paradero del homicida.