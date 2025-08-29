Hallan a mujer enterrada en su jardín en Argentina, ¿su hija de 15 años la mató?

Una mujer de 34 años identificada como Claudia del Carmen Scrazzolo fue encontrada tras la excavación que reveló una tumba improvisada, de apenas 30 centímetros de profundidad y un metro de largo, en el jardín de su casa, en la comunidad de Tristán Suárez, en Argentina, el pasado jueves 28 de agosto. ¿Su hija la mató? A continuación los detalles.