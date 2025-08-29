Hallan a mujer enterrada en su jardín en Argentina, ¿su hija de 15 años la mató?

Una mujer de 34 años identificada como Claudia del Carmen Scrazzolo fue encontrada tras la excavación que reveló una tumba improvisada, de apenas 30 centímetros de profundidad y un metro de largo, en el jardín de su casa, en la comunidad de Tristán Suárez, en Argentina, el pasado jueves 28 de agosto. ¿Su hija la mató? A continuación los detalles.
El cuerpo fue envuelto en sábanas y frazadas. Presentaba signos de violencia. Los forenses observaron golpes en la cabeza y en la zona abdominal, que presumiblemente habrían sido la causa de su fallecimiento.
En el lugar del hallazgo, además de la tumba, se encontraron manchas de sangre en las paredes y en el colchón del cuarto donde la víctima vivía.
La brutalidad del crimen llevó a las autoridades a sospechar que el crimen fue cometido por alguien cercano a la mujer de 38 años.
La menor de 15 años, que también vive en la misma vivienda, fue puesta a resguardo en un servicio de protección infantil.
Según las fuentes, no fue detenida, pero quedó bajo investigación por su posible participación o conocimiento del hecho. La adolescente permanece en situación de abrigo, a la espera de la evolución de las pesquisas.
El novio de la menor, de 24 años, fue detenido por presunto encubrimiento. Una fiscal aclaró que la carátula puede variar a medida que avancen las investigaciones y se obtengan más pruebas.
Las autoridades analizan cámaras de seguridad y celulares en busca de pistas que puedan esclarecer qué ocurrió en las últimas horas antes de la muerte de Claudia.
La fiscalía mantiene un hermetismo total, para no entorpecer el avance de la investigación y evitar filtraciones que compliquen el caso.
El hallazgo ha conmocionado a la comunidad de Tristán Suárez, que aún intenta comprender cómo una mujer pudo ser enterrada en su propio jardín sin que nadie se diera cuenta.
La vivienda se encuentra en un barrio tranquilo, y la sorpresa por lo ocurrido ha generado inquietud entre los vecinos.
Familiares de la víctima mantienen un silencio hermético. Mientras tanto, la investigación continúa en marcha, con la esperanza de que los resultados de la autopsia y las pericias tecnológicas aclaren las dudas que aún persisten.