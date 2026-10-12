Hallan cinco muertos por monóxido de carbono en Utah; cuatro víctimas son menores

Un hombre de 43 años y cuatro menores fueron hallados muertos dentro de una casa en Richmond, en el norte de Utah, Estados Unidos, la mañana del sábado 10 de octubre. ¿Murieron a causa del monóxido de carbono? A continuación, los detalles del hecho que ha generado consternación dentro y fuera del país.
Entre las víctimas hay una niña de 5 años, un niño de 11, una niña de 12 y un adolescente de 16, además del adulto. Las autoridades no han revelado las identidades de todos los fallecidos, pero en redes sociales se ha mencionado que el adulto respondía al nombre de Fermín.
Según el reporte de las autoridades, los cuerpos de emergencia arribaron a la vivienda a las 12:15 del mediodía del sábado. Los rescatistas se encontraron en la vivienda niveles de gas tan altos que rebasaron el rango máximo de sus detectores, según informó el sheriff del condado, Cache, D. Chad Jensen.
Esos niveles de gas impidieron que los rescatistas ingresaran inmediatamente a la vivienda; solo hasta que se aseguró la zona.
Rick Pool, vecino de la familia, ingresó al garaje de la vivienda tras oír las alarmas, sin imaginar que se encontraría con el cuerpo del hombre de 43 años junto a su vehículo aún encendido. Seguidamente, llamó al 911. "Jamás imaginé que algo así pudiera pasar aquí", expresó ante los medios.
El vehículo de la víctima fue remolcado para realizarle peritajes y descartar fallas mecánicas. Hasta ahora, el origen exacto de la fuga no está confirmado.
De acuerdo con el reporte, las alarmas empezaron a sonar entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, pero su sonido "no era muy fuerte". El sheriff admitió que no sabe cuánto tiempo estuvieron activas antes de que alguien interviniera.
En la casa vivían dos hermanos con sus respectivos grupos familiares. Hasta ahora no se ha precisado a cuál de las dos familias pertenecía cada menor.
Los familiares de las víctimas y la comunidad se encuentran consternados por esta catástrofe. Dos de los menores estudiaban en la escuela North Cache Junior High, según mencionaron vecinos. "Es devastador. Te parte el corazón", KayAnn Schwartz.
Inicialmente, el sheriff no descartó que las muertes fueran intencionales; horas después refirió que pudo haber sido un accidente, aunque aclaró que las investigaciones continúan abiertas para determinar la causa exacta de esta tragedia que ha consternado a Utah.