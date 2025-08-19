Hallada muerta entre el muro de una construcción: crimen de Alma Sánchez en México

Las muertes de mujeres en México siguen en aumento, prueba de lo anterior, es el caso de Alma Elena Sánchez, una joven de 30 años de edad, que fue hallada muerta recientemente en medio de los muros de una construcción en la que ella estaba trabajando, obra ubicada en la colonia Navarte, en Ciudad de México.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Sánchez era originaria del Estado de Chiapas, pero viajó a Ciudad de México, debido a que consiguió trabajo en una construcción de un edificio de departamentos en Navarte.
Los familiares de la víctima, manifestaron que perdieron la comunicación con Alma desde el pasado 15 de junio, situación que les pareció muy extraña, debido a que la joven les llamaba o enviaba videos de su trabajo diariamente.
"Cada vez que se iba a su trabajo, siempre se comunicaba con nosotros. Nunca fue una persona que estuviera distanciada hacia nosotros como familia", manifestó una tía de Alma.
Como siguiente medida, una de sus tías fue a buscarla a la colonia Obrera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, pero no estaba, por lo que decidieron denunciar la desaparición ante las autoridades.
Tras las denuncias, el lugar fue asegurado por las autoridades. No obstante, fue hasta el fin de semana pasado que dieron con el terrible hallazgo.
Los agentes encontraron un muro fresco que no estaba contemplado en la construcción, por lo que lo demolieron, encontrando el cadáver de Alma Sánchez, entre las varillas y cemento de la pared.
La policía detalló que el rescate del cadáver duró alrededor de siete horas, operación en la que participaron miembros de Medicina Forense, bomberos y protección civil.
Sobre el estado del cuerpo, la fiscalía detalló que este presentaba signos de violencia, sin decir más al respecto.
El cuerpo fue trasladado a la morgue para la respectiva autopsia, luego lo entregaron a sus familiares para su velatorio y entierro.
Luego del hallazgo, las autoridades detuvieron a una persona, presuntamente la pareja de Alma Sánchez, quien estaría involucrado en este feminicidio.
Por ahora se desconoce cuáles fueron las razones por las que le quitaron la vida a la mujer de 30 años. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para llegar al fondo del crimen.
Familiares y amigos de Sánchez se encuentran devastados y piden justicia ante las autoridades, pues aseguran que Alma "no merecía morir así".
Los habitantes de la zona se encuentran impactados por el feminicidio de la joven originaria de Chiapas, y demandan mayor seguridad de la policía.